Zingaretti incontra il presidente della Sassonia Kretschmer, focus su economia, scienza e cultura

"Questa è un'occasione importante per andare avanti su temi comuni strategici", ha spiegato il presidente della Regione Lazio. "L'ambizione deve essere quella di ampliare il perimetro d'incontro tra due grandi regioni europee che hanno nello sviluppo sostenibile, nella cultura, nella moltiplicazione delle opportunità per le nuove generazioni un obiettivo comune", ha aggiunto

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha incontrato oggi pomeriggio a Roma, nella sala Copernico Repubblica, il presidente della Sassonia Michael Kretschmer in occasione dell’avvio del primo meeting group tra Regione Lazio e Libero Stato di Sassonia. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti e attività previsti dal Mou (Memorandum of understanding) Regione Lazio/Libero Stato di Sassonia, accordo siglato il 4 ottobre 2021. L’incontro mira ad avviare iniziative e progetti per sviluppare la collaborazione, la cooperazione economica e le relazioni commerciali, nonché gli scambi scientifici e culturali tra le due regioni, nei settori dell’economia, dell’istruzione, della scienza, dell’arte e della cultura.

“Questo incontro rappresenta un’occasione importante per andare avanti su temi comuni strategici che la Regione Lazio e la Sassonia hanno voluto mettere in connessione tra loro per raggiungere risultati importanti – ha detto il governatore Zingaretti -. Ora è il momento di trasformare questi progetti in fatti concreti e tangibili e il ruolo dei territori sarà certamente determinante. L’ambizione deve essere quella di ampliare il perimetro d’incontro tra due grandi regioni europee che hanno nello sviluppo sostenibile, nella cultura, nella moltiplicazione delle opportunità per le nuove generazioni un obiettivo comune”, ha spiegato Zingaretti.

“La Sassonia è una grande regione industriale della Germania e inizia una collaborazione per rendere più forti le nostre imprese. Una collaborazione tra i nostri luoghi della scienza e della ricerca e quindi un’opportunità per accompagnare i nostri territori, la programmazione europea con grandi obiettivi comuni. L’Europa – ha sottolineato Zingaretti – non sono solo le istituzioni europee, ma anche gli Stati. ll covid ha dimostrato quanto l’Europa può unirsi e quando lo fa è più forte. Sono accadute cose in pochi mesi delle quali si parlava da anni, penso alle politiche sul patto di stabilità , al Next Generation Eu, l’apertura della discussione per superare il diritto di veto. Ora dentro una strategia europea è fondamentale che si incontrino anche i territori e le persone e questo è lo spirito di questo incontro”, ha concluso Zingaretti.

Il protocollo d’intesa firmato lo scorso ottobre tra Regione Lazio e il Libero Stato della Sassonia ha avviato una cooperazione tra le due parti per far nascere nuove occasioni di dialogo su temi cruciali per lo sviluppo dei territori e per la vita dei cittadini e delle imprese. Grazie a questo accordo le due Regioni hanno intrapreso un lavoro comune su diversi ambiti sui quali dare un forte impulso. Tra i settori coinvolti ci sono quelli che riguardano le attività di coordinamento, l’internazionalizzazione, il commercio, l’innovazione, l’istruzione, la scienza e la ricerca. Avviata anche una collaborazione su cultura e tecnologie per la conservazione del patrimonio, a partire dal dialogo tra le importanti istituzioni museali che sono ospitati sul territorio delle due Regioni.

“Da noi regioni ci si aspetta molto, ci si aspetta concretezza e io sono molto lieto di avviare questa collaborazione con la Regione Lazio, con un partner che è veramente molto importante, interessante per noi, molto avanzato e attivo nel settore della hi-tech e delle startup – ha dichiarato il presidente della Sassonia Michael Kretschmer -. È importante per noi collaborare anche in riferimento ai servizi sia medici che dell’istruzione. Ora diamo il via al lavoro di questi gruppi di lavoro che inizieranno a collaborare concretamente e a confrontarsi con le questioni che ci stanno a cuore. Si tratta di uno scambio di idee e da questo possiamo imparare reciprocamente. Ci troviamo dinanzi a grandi sfide in Europa come purtroppo quella della guerra e L’Europa è la nostra assicurazione di vita. È molto importante che noi avviamo insieme questa collaborazione, che siamo coesi e insieme possiamo portare avanti l’Unione Europea”, ha concluso Kretschmer.

