Zingaretti: “Il governo permetta una maturità senza mascherine”

Secondo il presidente della regione Lazio chiedere di indossare i dispositivi di protezione individuale "proprio nel momento in cui c’è lo stress di affrontare un esame, è una vera e propria cattiveria. Ho sempre rispettato le indicazioni della scienza e del Governo, però, anche rappresentando gli studenti del mio territorio, chiedo al governo di ripensarci"

“Chiedo al Governo di provvedere e di permettere gli esami senza le mascherine”. Lo ha detto a margine del Roma Pride, il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, sollecitato sull’argomento dell’uso delle mascherine durante gli esami di maturità. “Penso che per la maturità si possano garantire le forme di sicurezza dentro le aule senza chiedere a ragazzi e ragazze di mettere le mascherine anche perché non sarebbe in sintonia con ciò che avviene nei 365 giorni dell’anno o nelle mille occasioni che abbiamo di vivere”, ha dichiarato il presidente della regione Lazio.

Secondo Zingaretti “chiedere di mettere le mascherine proprio nel momento in cui c’è lo stress di affrontare un esame, è una vera e propria cattiveria. Ho sempre rispettato le indicazioni della scienza e del Governo, però, anche rappresentando gli studenti del mio territorio, chiedo al governo di ripensarci”. “Adottiamo tutte le misure, ma dentro un’aula scolastica arieggiata si può fare un esame senza mascherine; a meno che non la rimettiamo tutti ma poi la gente rischia di diventare matta”, ha concluso.

