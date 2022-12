Zingaretti: “Contratto sociale per le famiglie più fragili”

Si voterà in piena emergenza gas e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in una intervista al “Corriere della Sera” spiega cosa dovrebbero fare governo e forze politiche: “Intanto voglio dire che nel Lazio i cittadini che abitano nei palazzi delle case popolari non pagheranno l’aumento delle bollette: lo farà la Regione. Ma, come ha proposto il Pd, bisogna ottenere un intervento italiano ed europeo su un tetto massimo, ci vuole un contratto sociale per le famiglie più fragili e le microimprese e il raddoppio del credito di imposta per compensare gli extra costi delle imprese”. Fratoianni e Bonelli sono contrari ai rigassificatori, il Pd favorevoli.

Una bella contraddizione: “Le vere contraddizioni sono nelle destre. Si sono uniti per chiedere voti, ma sono divisi su temi fondamentali come l’Europa, i rapporti euroatlantici, le politiche di immigrazione, lo scostamento di bilancio, il servizio di leva. Persino sull’ingiusta flat tax hanno tre proposte diverse che però rivelano una identità, quella sì comune”. “In un’Italia – continua – dove la povertà assoluta è triplicata negli ultimi 15 anni, con 4 milioni di persone che rinunciano a curarsi per motivi economici e una dispersione scolastica del 13 per cento, proporre la flat tax che riduce la progressività delle aliquote e che può portare al taglio di sanità, scuola e politiche sociali, è uno schiaffo in faccia alla dignità delle persone e conferma un dato: il populismo non aiuta il popolo, lo usa”.

Draghi ha detto che con qualsiasi governo l’Italia ce la farà: “Draghi fa bene a incitare l’Italia. Ma tra noi e le destre ci sono scelte diverse. Noi crediamo che investire sull’innovazione per ridurre le disuguaglianze non sia un ‘favore’ ai poveri ma ‘la’ condizione per dare un futuro e una speranza all’Italia, soprattutto ai giovani”. Quanto ai 5 Stelle: “Letta non aveva altra scelta: si è rotto unilateralmente un patto di fiducia. Non sono tra coloro che hanno gioito, ma il voto dei 5 Stelle è stato un errore. Aggiungo, però, che hanno inciso non poco tre anni di picconate al progetto di un’alleanza ampia”, ha concluso Zingaretti.

