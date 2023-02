Zelensky spinge per l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue e incassa il sostegno di von der Leyen e Michel

Lo scopo dell’Ucraina è avviare i negoziati sull’adesione all’Unione europea quest’anno. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso della conferenza stampa a seguito del summit Ue-Ucraina tenutosi a Kiev. “Abbiamo discusso oggi l’ulteriore integrazione dell’Ucraina nell’Unione europea”, ha detto, sottolineando che, nonostante la guerra su vasta scala, il progresso in questa direzione è “evidente”. Avviare i negoziati quest’anno, ha aggiunto Zelensky, “non è semplicemente uno scopo, ma un grande obiettivo travolgente”. Il 24esimo vertice Ue-Ucraina, si è svolto oggi a Kiev, dove il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si sono confrontati sull’andamento della guerra, sul supporto umanitario, militare e finanziario dell’Ue all’Ucraina, compreso il processo di ricostruzione di infrastrutture civili, nonché sul cammino di adesione verso l’Ue.

L’Ucraina, ha dichiarato Zelensky, non intende consegnare la città di Bakhmut alla Russia. “Combatteremo quanto possibile”, ha dichiarato, prima di tornare a chiedere la fornitura di missili a lungo raggio. Armi che potrebbero, secondo il presidente ucraino, non solo permettere di difendere Bakhmut, ma anche di liberare tutti i territori occupati. L’Ue, tramite le parole di Charles Michel e Ursula von der Leyen, ha invece confermato il sostegno a Kiev. “Condividiamo l’obiettivo di porre fine alla guerra”, ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, affermando di appoggiare l’iniziativa di pace lanciata dal presidente ucraino e annunciando di voler aumentare la pressione sulla Russia tramite un decimo pacchetto di sanzioni. Inoltre, ha aggiunto Michel, “sosteniamo le indagini del Procuratore della Corte penale internazionale e collaboriamo per garantire la piena responsabilità, anche per quanto riguarda il crimine di aggressione, attraverso un meccanismo appropriato”. Michel si è poi detto favorevole alla creazione di un centro internazionale per il perseguimento del crimine di aggressione in Ucraina all’Aia, perché, ha continuato, “il Cremlino sta commettendo crimini di guerra e deve risponderne”.

Parole che hanno trovato l’accordo la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che ha ribadito il pieno sostegno a Kiev anche per quanto riguarda la ricostruzione delle infrastrutture e la fornitura di energia, nonché per il rafforzamento dei corridoi di solidarietà, dove L’Ue intende investire un miliardo di euro aggiuntivo. Anche von der Leyen, poi, ha annunciato l’introduzione del decimo pacchetto di sanzioni. Data limite il 24 febbraio, a un anno dallo scoppio del conflitto. “Ha un volume di circa 10 miliardi di euro. Si tratta di nuovo di un pacchetto massiccio”, ha detto. Le nuove misure restrittive, si concentreranno sulle componenti tecnologiche per la fabbricazione di armi , come i droni, e nell’evitare l’elusione delle sanzioni già decise nei mesi scorsi. Conferme, da parte della presidente dell’esecutivo Ue, anche per quanto riguarda la volontà di far pagare al Cremlino i crimini di guerra commessi. “È importante avere la volontà politica di far pagare alla Russia ciò che ha fatto”, ha detto. Sostegno di entrambi i leader, infine, sul processo di adesione Ue da parte dell’Ucraina. “La vostra determinazione ad andare avanti è impressionante. State compiendo passi importanti, con tutte le riforme in corso per soddisfare le raccomandazioni. E non dobbiamo dimenticare che state facendo tutto questo mentre state combattendo contro un aggressore. Continueremo a sostenervi in ogni singolo passo”, ha dichiarato von der Leyen. “Il vostro futuro è con noi, nella nostra comune Unione europea. Il vostro destino è il nostro destino”, ha invece detto Michel a riguardo. “Vorrei visitare Bruxelles, ma ci sono troppi rischi, ha concluso in conferenza stampa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Vorrei viaggiare all’estero davvero, ma i rischi sono grandi a causa del possibile tentativo di rivincita della Russia”, ha detto il presidente ucraino rivolgendosi ai giornalisti e ai due leader europei.

