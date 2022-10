Serve un tribunale sul modello di Norimberga per processare la Russia per i suoi crimini di guerra in Ucraina. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, intervenuto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le truppe russe e “tutti coloro che hanno dato ordini” devono essere portati davanti alla giustizia, ha dichiarato Zelensky aggiungendo che “poichĂ© lo scopo delle Nazioni Unite è di garantire la pace”, occorre che la Russia venga rimossa dal “Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite” per impedirle di “mettere il veto” sulle risoluzioni contro “le sue aggressioni”, ha spiegato il presidente ucraino. “Il massacro di Bucha è solo uno di tanti”, ha continuato Zelensky. “Ieri sono tornato da Bucha, liberata dai russi. Non c’è un solo crimine che non abbiano commesso là ”, ha detto il presidente ucraino, elencando le violenze delle truppe russe nella localitĂ nei pressi di Kiev. “Dov’è la sicurezza che il Consiglio deve garantire? Dov’è la pace?”, ha chiesto Zelensky.

Durante il suo intervento, il presidente ucraino ha sottolineato che “oggi la cosa piĂą importante è trasformare il sistema di sicurezza globale”. “Serve una conferenza globale per riformare il sistema della sicurezza mondiale”, ha detto. “Dobbiamo consegnare alle prossime generazioni un’Onu efficace e che costringa gli aggressori alla pace. Non ci possono piĂą essere eccezioni o privilegi. Il potere della pace e della giustizia deve diventare dominante”, ha aggiunto. Kiev “ha il diritto morale di proporre una riforma del sistema di sicurezza globale”. La Russia, ha continuato Zelensky, vuole rendere l’Ucraina una terra di schiavi silenziosi. La leadership della Russia è fatta di “colonizzatori”. “Hanno giĂ deportato migliaia dei nostri concittadini” e “saccheggiano liberamente le città ”.

Putin: “Possibili limitazioni export di cibo verso Paesi ostili”.

La Russia deve monitorare attentamente i parametri delle esportazioni di prodotti alimentari verso Paesi che sono chiaramente ostili nei suoi confronti. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con il complesso agroindustriale del Paese. “Quest’anno, sullo sfondo di una carenza alimentare globale, dovremo essere prudenti con le forniture all’estero”, ha sottolineato Putin. Inoltre il capo di Stato ha osservato che l’aumento dei volumi di produzione consente di garantire che i prezzi dei generi alimentari in Russia siano inferiori a quelli dei mercati mondiali.

Durante l’incontro, il presidente della Federazione Russa ha inoltre affermato che “vi sono tentativi da parte dei partner occidentali di trasferire i propri errori di politica economica sulla Russia”. Per il capo di Stato russo, la situazione nel settore energetico si sta deteriorando, anche a causa delle pressioni sulla compagnia russa Gazprom in alcuni Paesi europei. Secondo Putin, i Paesi occidentali stanno cercando di risolvere nuovamente a spese della Russia le questioni e i problemi che si presentano nei settori economico ed energetico.

Milizie di Donetsk: “Le truppe di Kiev stanno distruggendo navi straniere nel porto di Mariupol”

Le truppe ucraine “distruggono le navi straniere nel porto di Mariupol”. E’ quanto affermato dalla milizia della Repubblica popolare di Donetsk (Dpr) sul proprio canale Telegram, secondo quanto rilancia l’agenzia russa “Ria novosti”. “I nazionalisti ucraini che detengono il porto di Mariupol, rendendosi conto della vicinanza della loro sconfitta, effettuano la distruzione mirata dell’infrastruttura, così come delle navi straniere che si trovano nei paraggi”, afferma il messaggio. In particolare sono stati rilevati “fiamme e fumo denso” sulla nave turca “Azburg”, a bordo della quale, secondo la Dpr, vi sono 12 cittadini ucraini. “Il battaglione Azov, in collaborazione con gli specialisti dell’83mo Centro per l’informazione e le operazioni psicologiche delle Forze armate ucraine, continua a creare falsi volti ad accusare di atrocitĂ il personale militare della Russia e della Dpr”, sostengono inoltre le milizie di Donetsk.

Zelensky: “Potrebbe non esserci alcun incontro con Putin”

Esiste la possibilitĂ che l’incontro con il presidente russo Vladimir Putin non avvenga. Lo ha affermato il capo di Stato ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista ai media del Paese. Tuttavia secondo il presidente ucraino bisogna continuare i negoziati con la Russia, anche dopo i tragici eventi di Bucha. Inoltre per Zelensky è necessario riconoscere l’esercito russo come nemico e raccontare all’opinione pubblica internazionale le azioni commesse, ma allo stesso tempo trovare una via d’uscita al conflitto attraverso gli incontri e le trattative.

Zelensky oggi al Consiglio di sicurezza Onu

Il presidente dell’Ucraina parlerĂ alle 15 ora italiana al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite mentre si fanno sempre piĂą duri i commenti internazionali sul presunto massacro di civili messo in atto dalle forze russe a Bucha, sobborgo a nord ovest di Kiev. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dato un chiaro messaggio sulla risposta internazionale da adottare in seguito a questi fatti, chiedendo il perseguimento dell’omologo russo Vladimir Putin per crimini di guerra. “Quest’uomo è brutale e quello che sta succedendo a Bucha è scandaloso”, ha detto Biden. Zelensky, che ha visitato Bucha ieri, ha affermato che altre cittĂ come Borodyanka potrebbero rivelare un numero di vittime piĂą elevato e ha aggiunto che l’Ucraina si sta preparando per operazioni “ancora piĂą brutali” delle forze russe nell’est e nel sud del Paese. Il Cremlino continua, tuttavia, a respingere tali accuse, affermando che le fotografie e i video che mostrano vittime civili e fosse comuni a Bucha sono una falsificazione dell’Occidente. Nonostante la condanna pressochĂ© unanime a livello internazionale nei confronti della Russia per quanto accaduto a Bucha, sarĂ tutt’altro che semplice garantire che il presidente russo venga sottoposto effettivamente a un processo dinnanzi alla Corte penale internazionale.

L’Ucraina chiede esclusione della Russia dal Consiglio diritti umani Onu

La Russia non ha diritto a un seggio nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite dopo la strage di civili a Bucha. Ad affermarlo questa mattina il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, dopo una conversazione con il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. “L’Ucraina utilizzerĂ tutti i meccanismi disponibili delle Nazioni Unite per raccogliere prove e assicurare alla giustizia i criminali di guerra russi”, ha scritto Kuleba su Twitter. Ieri la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, aveva dichiarato che la Russia dovrebbe essere espulsa dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite alla luce delle prove schiaccianti dei crimini di guerra commessi in Ucraina.

Nuove sanzioni contro il gas e petrolio russi?

I fatti accaduti a Bucha stanno mettendo ulteriormente alla prova i Paesi occidentali, soprattutto in merito a un taglio totale delle le importazioni di gas e petrolio dalla Russia. In seno all’Unione europea il dibattito su questo tema è già iniziato, soprattutto dopo le aperture mostrate da Francia e Germania. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ieri ha detto di essere “favorevole” a imporre dei provvedimenti che colpiscano i combustibili fossi di produzione russa. Simile, ma con una precisione, la posizione tedesca che è stata espressa dal ministro delle Finanze, Christian Lindner, a margine dei lavori dell’Eurogruppo ieri a Lussemburgo. La Germania vuole “differenziare tra gas, petrolio e carbone”, ha affermato Lindner, secondo cui è giusto “mettere più pressione su Putin e isolare la Russia”, ma al momento non è possibile interrompere del tutto le forniture di gas. Anche l’omologo austriaco ieri si è detto contrario a questa misura, ritenuta più dannosa per gli Stati europei che per la Russia. Di maggiore apertura la posizione del commissario Ue per l’Economia, Paolo Gentiloni, che in merito a un possibile embargo all’import di gas ha affermato: “Non lo pianifichiamo ora, ma non lo togliamo dal tavolo”. La Commissione dovrebbe presentare entro domani le proposte per il quinto pacchetto di sanzioni.

