Il presidente ucraino: “Parlare con Vladimir Putin è del tutto inutile”

Parlare con il presidente russo Vladimir Putin per provare a stabilire le condizioni di una pace, è “del tutto inutile”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ospite della trasmissione “Porta a Porta”, in onda su Rai1. “Di cosa mai dovremmo parlare”, ha detto Zelenski ricordando che quando è diventato presidente, nel 2019, pur ricevendo molte critiche, ha cercato di “instaurare un dialogo con il Cremlino”. Dopo molti tentativi di contatto, si era giunti all’accordo di “non sparare per un po’. Ma ogni giorno era una provocazione, un morto, un ferito”, soprattutto per opera “dei cecchini che hanno trasformato la line di confine in un safari”. Tutti i successivi tentativi di parlare con Putin non sono andati bene, ha aggiunto Zelensky secondo cui, il presidente russo, se volesse, “potrebbe fare dei passi diplomatici. Ma credetemi, un anno dopo tornerebbe a uccidere di nuovo”.

Il piano di pace

Il piano di pace deve essere ucraino, ne abbiamo parlato con papa Francesco perché siamo interessati a coinvolgere il Vaticano e l’Italia. “Gli accordi di pace per porre fine alla guerra in Ucraina non possono essere come quelli di Minsk, che hanno permesso alla Russia di armarsi e attendere” ha detto Zelensky. “Ci stiamo preparando con grande impegno per la controffensiva. Siamo molto motivati, anche il nostro popolo, e vedrete i risultati”, ha aggiunto il capo dello Stato. “Crediamo nella vittoria, i passi importanti verranno compiuti a breve”, ha detto ancora.

Nella prospettiva di un piano di pace, per l’Ucraina è importante sottolineare il peso delle vittime subite durante la guerra e seguire idee realizzabili. “Noi abbiamo proposto un piano per capire come porre fine a questa guerra, considerando vari aspetti, perché solo noi sappiamo quello che è successo”, ha osservato il presidente. “Con l’accordo sul corridoio del grano è andata bene”, ha proseguito Zelensky, ricordando come ora la Russia stia ostacolando tale piano. “E’ difficile contrastare un piano concreto, e noi per il piano di pace vogliamo coinvolgere altri Paesi”, ha aggiunto Zelensky. “La Cina può confrontarsi con noi, ma per un piano di pace devono esserci idee realizzabili”, ha detto ancora.

“La vittoria per l’Ucraina non è costituita solo dalla ripresa dei territori, ma anche da un tribunale che faccia giustizia. Non so cosa significa la vittoria per le famiglie ucraine che hanno perso i figli. A difendere i nostri territori sono stati i loro figli caduti, e non so se per queste persone che hanno subito un lutto “la vittoria sarà abbastanza”. “Vogliamo la giustizia, la chiediamo e la esigiamo”, ha aggiunto Zelensky. “Questi sono i valori per cui combattiamo”, ha rilevato il presidente ucraino.

Il presidente russo ordinerà la ritirata dai territori dell’Ucraina “quando capirà che potrà perdere tutto” ma, grazie al controllo che esercita sui media di Mosca, racconterà “alla società che ha vinto e che la sua operazione ha avuto successo. Non tutti capiscono fino in fondo cosa succede con la politica d’informazione in Russia. Putin ha raccontato che in Ucraina ci sono i nazisti e loro hanno cominciato a crederci. Controlla tutto lo spazio mediatico. Cercherà una via d’uscita da questa situazione usando gli stessi strumenti di informazioni utilizzate”, ha detto Zelensky. “In un certo momento (Putin) potrà capire che, dal punto di vista diplomatico, potrà risolvere la questione se lascerà i nostri territori. Il nostro compito è fare pressione non solo sul campo di battaglia, ma anche con le sanzioni: tutti vedono in che stato versa l’economia russa”, ha detto Zelensky.

“Putin è una belva feroce”

“Il presidente russo Vladimir Putin è come una grande belva feroce, che attacca quando vede l’unità in Europa. Noi non siamo ciechi, vediamo come alcuni Paesi aiutano ad aggirare le sanzioni contro la Russia”, ha osservato precisando poi che il piano di pace ucraino “è molto pratico, abbiamo il sostegno del Vaticano, dell’Italia e di molti Paesi, e abbiamo l’obiettivo di coinvolgerne sempre di più”. “Putin oggi è isolato e isola la Russia dal resto del mondo. Ogni giorno che le truppe ucraine respingono le forze ruzze ci avvicinano alla pace. La guerra su vasta scala in Ucraina non nasconde più le politiche di occupazione russa, come in Crimea e nel Donbass. Putin non mantiene neanche gli accordi che avevamo raggiunto”, ha detto Zelensky, ricordando i propri colloqui con il presidente russo e con le amministrazioni precedenti. Gli ucraini vedono come nemici i soldati russi ma dalla realtà della mobilitazione si capisce anche come i cittadini vengano trattati dal regime di Mosca, “in Ucraina vediamo la gente fare la fila per andare a combattere”, mentre in Russia “le persone scappano” per non essere inviate al fronte, “non sono motivate”, ma possono “utilizzare i criminali che erano in carcere”.

Le parole di ringraziamento all’Italia

L’Italia e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sostengono l’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea. “L’Italia ha avuto un ruolo fondamentale” negli incontri che hanno portato “a cambiare atteggiamento” nei confronti dell’Ucraina sul percorso di adesione all’Ue. “Noi stiamo combattendo per i valori comuni, l’Europa lo vede e ci sta sostenendo”, ha proseguito Zelensky.

Gli ucraini sono consapevoli dell’aiuto che ricevono dall’Italia e dagli italiani. Per il capo dello Stato “è importante portare il mio ringraziamento” in Italia. “Bisogna anche capire cosa succede in Ucraina, non potete capirlo da soli ma sono dovuto venire io a dirvelo”. L’Ucraina è grata all’Italia per il sostegno fornito durante l’inverno per mantenere il riscaldamento e l’energia elettrica nel Paese. La Russia ha occupato la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, ha ricordato Zelensky che ha poi aggiunto: “Il regime russo di Putin non è diverso da quello nazista, facendo propaganda. Ringraziamo i giornalisti per il lavoro che fanno e per raccontare la verità”.

L’adesione all’Unione europea

“L’Ucraina compenserà tutto quello che sta perdendo, anche nei rapporti commerciali con altri Paesi, dovete capire che l’Ucraina è già parte dell’Unione europea, dell’Europa, e dobbiamo aiutarci”, ha spiegato il presidente in merito alle problematiche dovute all’esportazione di grano sui mercati europei.

La “polemica Salvini”

A proposito della polemica sul mancato incontro con il vicepremier Matteo Salvini, ha detto “non è vero che non ho voluto incontrare Matteo Salvini, lo incontrerei con piacere”.

La questione bielorussa

Secondo il presidente ucraino la Bielorussia è legata alla Russia e Mosca vuole inglobarla: “Spero che resti indipendente, anche loro stanno combattendo una specie di guerra”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram