Zaia sulle trivelle: “Mantengo la mia posizione per il ‘no'”

Il presidente della regione Veneto si è detto favorevole al rigassificatore: "In altre parti d’Italia non lo si vuole, e se si dovesse ingrandire il nostro o raddoppiare noi ci siamo in questa partita perché anche questo significa portare energia”

Luca Zaia continua a sostenere il suo no alle trivelle. “La partita delle trivelle è stata autorizzata a livello nazionale”, afferma a margine della firma del protocollo sul paesaggio con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. “Ma vale una regola che vale per tutta Italia: io mantengo la mia posizione critica, per il no, visto e considerato che ho sostenuto anche il referendum nel 2016”.

Dopo la decisione del governo di inserire la norma sulle trivelle nel decreto predisposto contro il caro energia, il presidente della regione Veneto ribadisce: “Certo è che ad oggi la comunità scientifica si è espressa negativamente, cercheremo di capire quali potrebbero essere eventuali altri percorsi e capire anche se si potrebbero essere dal punto di vista tecnico le assicurazioni per una comunità che già conosce l’effetto delle trivellazioni con una subsidenza che ha raggiunto anche i quattro metri di calo del terreno”, ha aggiunto.







Zaia ha affermato, invece, di essere favorevole al rigassificatore: “In altre parti d’Italia non lo si vuole, e se si dovesse ingrandire il nostro rigassificatore o raddoppiare noi ci siamo in questa partita perché anche questo significa portare energia”, ha detto il presidente della regione. “Penso che sia ragionevole che un governo che si ritrova a gestire una crisi energetica come questa, le debba provare tutte. Ci saranno dei luoghi nei quali puoi perforare, in altri in cui puoi perforare di più e in altri dove non puoi perforare. Questo lo diranno i tecnici, gli esperti”, ha aggiunto.

