Zaia: “Chi frena la riforma dell’autonomia favorisce il rischio default in Italia”

"In questo governo “tutti sono schierati per l'autonomia, non abbiamo alibi"

Questo governo ha l’occasione di scrivere la storia. Di completare finalmente la riforma dell’autonomia “in grado di rendere un Paese bellissimo e con infinite risorse, moderno come il mondo ormai richiede. Se qualcuno avesse in mente di tirare il freno d’emergenza per fermare la storia, non avrebbe capito che il rischio non è che si avvantaggi un partito o l’altro, ma che l’Italia vada in default”. Lo ha dichiarato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, in un’intervista al “Corriere della Sera”.

In questo governo “tutti sono schierati per l’autonomia, non abbiamo alibi. Penso che Meloni sia coerente e di parola, come penso che il presidenzialismo vada portato avanti senza se e senza ma. Però pensare che si possa arrivare a varare assieme l’autonomia e il presidenzialismo è impossibile. Perché per il secondo serve una riforma costituzionale, la prima è già prevista in Costituzione, e si sono già approvati i tempi di definizione, entro l’anno, dei Livelli essenziali di prestazione. Bisogna solo attuare quello che è previsto”, ha aggiunto Zaia.

