Zafarana, chi è il nuovo presidente di Eni

Giuseppe Zafarana è comandante generale della Guardia di Finanza da maggio 2019. La sua carriera militare è iniziata nel 1981, frequentando l’81mo Corso “Osum II”, presso l’Accademia del Corpo. Immesso in servizio nel 1985, ha ricoperto numerosi incarichi operativi in Lombardia, Veneto, Lazio, Calabria e Sicilia. In particolare ha comandato la Tenenza di Conegliano Veneto (1985 – 1987) e la Compagnia di Lamezia Terme (1987 – 1989); ha assunto incarichi nei Reparti investigativi di punta del Corpo, quali il Nucleo Centrale di Polizia Tributaria (1991 – 1995) e il Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo (1997 – 2000); è stato Comandante Provinciale di Roma (2003 – 2008) e Comandante Regionale della Lombardia (2015-2016).

Zafarana è stato Comandante Interregionale dell’Italia Centrale, al quale sono attribuite funzioni di comando, coordinamento e controllo dei Reparti ubicati nelle Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Sardegna. È stato insignito di numerose decorazioni e onorificenze, tra cui quella di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

