Yemen: coalizione militare a guida saudita completa il rilascio di 163 prigionieri Houthi

La coalizione militare araba guidata dall’Arabia Saudita ha completato il rilascio di 163 prigionieri appartenenti ai ribelli sciiti yemeniti Houthi. Lo ha reso noto la stessa coalizione che sostiene il governo internazionalmente riconosciuto di Aden contro i ribelli sciiti filo-iraniani, in un comunicato ripreso dal quotidiano saudita “Arab News”. In particolare, 108 prigionieri sono stati trasportati ad Aden, la capitale provvisoria dello Yemen, e nove a Sana’a, città controllata dai ribelli sciiti. Secondo la coalizione, 37 prigionieri sono arrivati in Yemen attraverso rotte terrestri “per motivi umanitari” e dal momento che risiedono in aree vicine ai confini dell’Arabia Saudita, mentre nove combattenti stranieri cono stati consegnati alle ambasciate del loro Paesi di origine. La coalizione ha ringraziato Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr) per il coordinamento del rilascio dei prigionieri e ha ribadito che l’iniziativa umanitaria del Regno “mira a sostenere gli sforzi di pace nello Yemen”. “Lo scambio di prigionieri è di interesse per la leadership politica e militare”, ha affermato il portavoce delle forze della coalizione, il generale Turki al Maliki. L’iniziativa umanitaria si inserisce negli sforzi condivisi volti a mantenere la tregua mediata dalle Nazioni Unite in vigore dallo scorso 2 aprile.

Il lancio della tregua è avvenuto in coincidenza con le consultazioni a Riad in cui è stata annunciata la formazione di un consiglio di presidenziale per sostituire il precedente governo guidato da Abd Rabbo Mansour Hadi che ha rassegnato le dimissioni. Il consiglio composto da sette membri ha assunto la gestione politica, militare e della sicurezza dello stato durante la fase di transizione ed è guidato da Rashad Muhammad al Alimi. L’accordo di tregua include anche l’autorizzazione all’importazione di carburante nelle aree controllate dagli Houthi e il ripristino di alcuni voli commerciali dall’aeroporto di Sana’a. I voli devono ancora iniziare, con le autorità sostenute dai sauditi che insistono che tutti i passeggeri portino passaporti rilasciati dal governo. L’ultimo grande scambio di prigionieri, che ha coinvolto circa 1.000 detenuti, è avvenuto nel 2020 nell’ambito delle misure di rafforzamento della fiducia concordate durante gli ultimi colloqui di pace tenuti nel 2018 a Stoccolma. La coalizione militare a guida saudita è intervenuta in Yemen nel marzo 2015 per sostenere il governo riconosciuto a livello internazionale guidato da Hadi dopo che gli Houthi avevano occupato la capitale Sana’a.

