Macron chiede a Xi di intervenire per far tornare Putin “al tavolo dei negoziati”

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha chiesto all’omologo cinese, Xi Jinping, di sfruttare i suoi rapporti con il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, affinché quest’ultimo torna la “tavolo delle negoziazioni” per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo ha reso noto l’Eliseo parlando dell’incontro trai due leader avvenuto a margine del summit del G20 a Bali, in Indonesia. Il presidente cinese ha “apportato il suo sostegno agli sforzi di mediazioni europei” e ha confermato la sua “opposizione all’utilizzo dell’arma atomica”, ha spiegato Parigi. Secondo la presidenza francese “le linee cominciano a muoversi” in merito alla posizione di Pechino.

Cina, Francia e Unione europea, nella loro veste di importanti forze del mondo multipolare, dovrebbero aderire allo spirito di indipendenza e autonomia, di apertura e cooperazione, per favorire il progresso delle relazioni bilaterali ed iniettare energia positiva in un mondo turbolento, ha dichiarato dal canto suo il presidente cinese.

Negli ultimi tre anni, Cina e Francia hanno mantenuto una stretta comunicazione attraverso vari canali, registrando progressi positivi nella cooperazione e conferendo slancio alle relazioni bilaterali, ha detto Xi secondo l’agenzia di stampa “China News Service”. Gli sforzi della Cina per aprirsi al mondo e promuovere la sua modernizzazione offriranno nuove opportunità a tutti i Paesi, Francia inclusa, ha aggiunto il capo dello Stato.

