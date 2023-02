Fd’I primo partito, il Pd al 20 per cento: i voti delle liste nel Lazio

Quando sono state scrutinate 5.299 su 5.306 sezioni del Lazio la lista di Fratelli d’Italia, a sostegno di Francesco Rocca (al 53,88 per cento al momento) risulta prima con il 33,62 per cento dei consensi. Segue il Partito democratico con il 20,25 per cento, a supporto di Alessio D’Amato (al 33,50 per cento in questo momento).

Il M5s per Donatella Bianchi presidente è all’8,54 per cento mentre Bianchi nel complesso è all’10,76 per cento. Nella coalizione di centrodestra la Lega è al 8,52 per cento, Forza Italia al 8,43 per cento. Nell’alleanza di centrosinistra invece il Terzo polo di Azione e Italia viva è al 4,87 per cento.

