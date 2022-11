Von der Leyen: “Soddisfatta dall’impegno di Nuova Delhi per le energie rinnovabili”

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è soddisfatta dall’impegno profuso dall’India nella lotta contro il cambiamento climatico e la promozione dell’energia rinnovabile. È quanto ha dichiarato nella sua visita a Nuova Delhi. “India e Unione europea hanno molto in comune. Ho osservato i vostri obiettivi di raggiungere il 50 per cento di energia da fonti rinnovabili nel 2030. E’ un obiettivo ambizioso”, ha dichiarato von der Leyen. “Condividiamo l’idea che dobbiamo guardare all’energia solare, eolica, alle biomasse, all’idroelettrico, all’idrogeno verde e alla geotermia. Questi sono gli ingredienti per il successo dell’economia ma anche per la tutela del clima e dell’ambiente”, ha affermato la presidente della Commissione Ue. Von der Leyen ha aggiunto che India e Ue condividono anche tecnologie innovative per ridurre le emissioni. La sua visita di due giorni a Nuova Delhi è stata resa nota venerdì scorso. Il viaggio durerà fino a domani. La presidente parlerà alla sessione inaugurale del forum Raisina Dialogue e avrà colloqui con il primo ministro, Narendra Modi, e con il presidente, Ram Nath Kovind. Infine, Von der Leyen terrà il discorso di apertura del Raisina Dialogue 2022, conferenza internazionale sui temi di geopolitica e geoeconomia.

Durante la giornata, Von Der Leyen ha visitato l’Energy and Resources Institute campus (Teri Gran), dove ha pronunciato un discorso alla International Solar Alliance e partecipato a una colazione con leader e imprenditrici indiane. “L’Europa è sulla strada della neutralità climatica”, ha scritto von der Leyen in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. “Ma l’Europa da sola non salverà il pianeta. Si tratta di uno sforzo globale e abbiamo bisogno di lavorare con l’India”, ha aggiunto.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram