Von der Leyen: “Non ci sono parole per descrivere fatti di Bucha, aiutare i profughi ucraini”

Non ci sono parole per descrivere quanto è successo a Bucha, il sobborgo di Kiev, dove sono avvenuti crimini di guerra. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, all’evento “Stand Up For Ukraine” che si tiene oggi a Varsavia. “Ammiro tanto la guerra dell’esercito ucraino, una battaglia che è anche nostra. L’Ucraina sta lottando per prevalere: la democrazia sarà più forte o sarà l’autocrazia a dominare?”, ha detto von der Leyen. “Vogliamo aiutare i profughi all’interno e all’esterno dell’Ucraina”, ha aggiunto la presidente.

L’Ue, ha spiegato la presidente, ha attivato immediatamente un sistema di protezione per le 4 milioni di persone che sono già fuggite dall’Ucraina e sono ospitate ora nei Paesi membri dell’Unione. “Abbiamo 4 milioni che sono scappate dall’Ucraina e sono nell’Ue, mentre altri 6 milioni sono ancora nel Paese. Abbiamo lanciato un sistema di protezione immediatamente per dare loro accesso all’istruzione, alla sanità e al mercato del lavoro”, ha detto la presidente. “Tuttavia c’è ancora bisogno di aiuto. Serve fare di più. Qualsiasi aiuto sosterrà i rifugiati nell’Ue ma anche gli sfollati ancora in Ucraina, coloro che hanno perso le loro case”, ha detto von der Leyen. “Ieri il presidente Volodymyr Zelensky mi ha invitato a chiedere aiuti per gli sfollati ancora presenti nel nostro Paese. Lui auspica che i rifugiati nell’Ue possano tornare in Ucraina per ricostruire il Paese”, ha concluso von der Leyen. Von der Leyen: “I bambini devono essere tutelati” Molti rifugiati, ha detto in seguito, sono bambini e hanno bisogno immediatamente di accesso alle scuole. “I bambini devono restare con altri bambini. Dobbiamo aiutare i Paesi che accolgono i minori. Servono classi, insegnanti, elementi di base, per questo motivo è necessario sostenere questo processo”, ha detto von der Leyen. “Serve l’accesso alla sanità, molte persone arrivate non erano vaccinate, non solo contro il Covid ma contro malattie di base per cui si viene vaccinati nel periodo dell’infanzia”, ha aggiunto la presidente. È necessario essere chiari nei confronti del presidente russo Vladimir Putin: l’aggressione contro l’Ucraina non può essere accettata,. ha detto poi la presidente. “Per questo motivo stiamo imponendo divieti e sanzioni. Dobbiamo ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi”, ha detto von der Leyen. “Dobbiamo anche investire in maniera massiccia nelle fonti rinnovabili, un investimento per ridurre la nostra dipendenza ma anche per lottare contro il cambiamento climatico”, ha aggiunto la presidente.

La Russia non ha capito che il 24 febbraio ha deciso di attaccare il più grande Paese al mondo in termini di coraggio: l’Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio inviato in occasione dell’evento “Stand Up For Ukraine”. “Gli ucraini hanno causato moltissime perdite all’esercito russo. Il coraggio ucraino ha già unito il mondo democratico, moltissimi Paesi sono testimoni del nostro coraggio. E vorrei che questo coraggio venisse condiviso da tutti nel mondo mentre ci difendiamo dalla più grande tirannia. Tutti dovranno fare tutto il possibile per imporre la pace alla Russia”, ha detto il presidente ucraino, secondo cui “devono essere imposte sanzioni contro tutte le banche russe e deve essere un imposto un embargo al petrolio russo”. “Abbiamo chiesto armi, assistenza finanziaria e aiuto ai migranti ucraini. Il mondo democratico è in grado di aiutarci. Convincete i vostri politici, restate al fianco dell’Ucraina, restate al fianco del coraggio”, ha concluso Zelensky.

Trudeau: “La guerra ha creato una crisi umanitaria”

La visita di Ursula von der Leyen a Kiev e Bucha ha mostrato il lato umano della guerra, ha detto per parte sua il premier canadese, Justin Trudeau, prendendo parte all’evento. “La guerra ha creato una crisi umanitaria. Il mese scorso sono stato a Varsavia e ho visto persone che erano scappate da casa solo con uno zainetto. Non sapevano quando sarebbero potute tornare nelle loro abitazioni”, ha detto Trudeau. “Ho incontrato i volontari e hanno bisogno di più risorse”, ha aggiunto il premier canadese.

Duda: “Polonia in prima linea, Zelensky eroe dei nostri tempi”