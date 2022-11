Vladimir Putin a Guterres: “Il problema in Ucraina è sorto dopo il colpo di Stato del 2014, è un fatto ovvio”

Il problema in Ucraina è sorto dopo il colpo di Stato del 2014. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo incontro avuto a Mosca con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. “E’ un fatto ovvio. Potete definirlo come volete ma è un colpo di Stato incostituzionale”, ha detto Putin. “La situazione a Mariupol è complessa e forse tragica ma in realtà è semplice”, ha detto Putin. “Non ci sono ostilità, sono terminate”, ha continuato.

Il capo del Pentagono: “Solo Putin può scegliere di porre fine alla guerra

È il presidente russo Vladimir Putin a dover prendere la decisione di porre fine alla guerra in corso in Ucraina. Lo ha detto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, nel suo incontro con i giornalisti al termine della riunione con i colleghi dei Paesi alleati dell’Ucraina nella base aerea di Ramstein, in Germania. “Credo che il primo passo da fare sia porre fine a questo conflitto. Perché questo accada è necessaria una presa di posizione di Putin. È lui ad aver iniziato la guerra”, ha spiegato Austin definendo “ingiustificata” l’invasione dell’Ucraina. Sta dunque al capo del Cremlino, per il segretario alla Difesa Usa, “attenuare il conflitto e tornare al tavolo negoziato”. “Tutti noi vorremmo che questo accada”, ha aggiunto Austin.

Gli incontri tra i vertici della Difesa dei Paesi alleati dell’Ucraina si terranno con cadenza mensile, con l’obiettivo di gestire “l’enorme richiesta di armi e munizioni” proveniente da Kiev e di coordinare il lavoro delle industrie nazionali della difesa, ha detto ancora. Il capo del Pentagono ha sottolineato come Paesi in tutto il mondo sostengano l’Ucraina nella sua lotta contro “l’aggressione imperiale” della Russia. Tuttavia, in riferimento al pericolo di un’escalation in Moldova, Austin ha anche precisato che gli Stati Uniti non vogliono in alcun modo un allargamento del conflitto in corso.

La Germania invierà in Ucraina 50 carri armati Gepard per la difesa aerea, ha chiarito Austin accogliendo con favore la decisione di Berlino nel suo incontro con i giornalisti al termine dell’odierna riunione con i colleghi dei Paesi alleati dell’Ucraina, ospitata dagli Usa nella base aerea di Ramstein, in Germania. Secondo il capo del Pentagono “non c’è tempo da perdere” nella fornitura di aiuti militari a Kiev. “Il lavoro che abbiamo compiuto in tempi record ha già fatto la differenza sul terreno di battaglia. Il presidente (ucraino Volodymyr) Zelensky ce lo ha chiarito domenica, quando ci siamo incontrati a Kiev. Tutti i Paesi del mondo si sono fatti avanti per soddisfare le più urgenti necessità dell’Ucraina”, ha sottolineato Austin. L’annuncio della Germania, ha ricordato il segretario alla Difesa Usa, si somma a quello del governo britannico, che fornirà alle forze ucraine ulteriori sistemi d’arma per la difesa aerea. “Le prossime settimane saranno cruciali per l’Ucraina. Dobbiamo muoverci e so che tutti i leader che ho incontrato oggi torneranno nei rispettivi Paesi più determinati che mai a sostenere l’Ucraina nella sua lotta contro l’aggressione e contro le atrocità della Russia. So anche che siamo tutti risoluti a fare del nostro meglio per coordinare gli sforzi”, ha concluso il capo del Pentagono.

Guterres a Mosca: “Prima verrà la pace in Ucraina e meglio sarà per il mondo”

Prima verrà stabilita la pace “meglio sarà per il bene dell’Ucraina, della Russia e per il mondo” ha dichiarato il segretario delle Nazioni Unite nella conferenza stampa congiunta a Mosca con il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Per Guterres è molto importante anche “in questi momenti di difficoltà mantenere vivi i valori del multilateralismo”. “Abbiamo bisogno di un mondo multipolare e istituzioni multilaterali che devono seguire i principi della Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale. Ciò significa riconoscere l’uguaglianza tra gli Stati. Speriamo che questo possa essere uno strumento per unirci per affrontare sfide future”, ha dichiarato Guterres. “L’unica guerra che dovremmo avere dovrebbe essere quella contro coloro che mettono a rischio il pianeta”, ha affermato il segretario generale dell’Onu.

Secondo Guterres, il segretariato generale delle Nazioni Unite “non ha il potere” per portare avanti indagini su crimini di guerra. L’Onu, ha continuato, ha vari organismi e meccanismi, come la Corte penale internazionale, che esistono nel contesto del sistema dei diritti umani, e commissioni di inchiesta. “Non è mia intenzione promuovere personalmente un’indagine (sui crimini di guerra imputati alla Russia nella guerra Ucraina), ma è importante avere un’indagine indipendente”, ha affermato il segretario generale dell’Onu sottolineando che rispetta tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite “ma ho un rimpianto, ovvero che Onu non sia stato parte del format che ha seguito gli accordi Minsk”.

Guterres ha osservato che la mancata partecipazione dell’Onu al format seguito agli accordi di Minsk non ha consentito “la formazione di una opinione chiara circa il fallimento degli accordi”. Guterres ha ammesso di “comprendere che la Russia abbia patito molte sofferenze”, osservando tuttavia che la Carta delle Nazioni Unite consente “ampi meccanismi che possono alleviare tali sofferenze”. Tuttavia, ha proseguito il segretario generale, “una cosa è vera e non vi è alcuna tesi da confutare: non abbiamo truppe ucraine nel territorio della Federazione Russa, ma vi sono soldati russi in territorio ucraino”.

Lavrov: “Colpa dell’espansione Nato”

La situazione creatasi in Ucraina, dopo l’intervento militare della Russia, è il risultato dell’espansione illimitata della Nato. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante una conferenza stampa congiunta con il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, al termine dei colloqui a Mosca. Inoltre, Lavrov ha dichiarato di aver informato Guterres sulle finalità dell’operazione militare speciale russa.

Questa mattina, il ministro degli Esteri russo ha rilasciato una lunga intervista televisiva in cui, implicitamente, sembra lanciare un monito all’Occidente in merito agli sviluppi della guerra in Ucraina. “La minaccia di un conflitto nucleare è “seria, reale” e non deve essere sottovalutata”, ha detto. Il capo della diplomazia russa, d’altronde, ha affermato che Mosca sta tentando in tutti i modi di ridurre il rischio di una guerra nucleare, per esempio colpendo a più riprese “le strutture di stoccaggio nell’Ucraina occidentale”. “La Nato, in sostanza, è impegnata in una guerra per procura contro la Russia e sta armando questo intermediario”, ha detto Lavrov facendo un chiaro riferimento alle autorità di Kiev. “Guerra significa guerra”, ha aggiunto il ministro russo. Parole non troppo sibilline e che fanno da eco a quanto avvenuto ieri in Transnistria, la regione separatista filorussa situata nell’area orientale della Moldova, dove almeno due esplosioni sono avvenute nella sede del ministero dell’Interno. Quanto sia avvenuto resta, al momento, poco chiaro: alcune fonti di stampa russe riportano l’utilizzo di “un lanciagranate portatile anticarro” e riferiscono che non ci sarebbero state vittime. Il governo moldavo, in una nota, fa sapere che “l’obiettivo dell’incidente odierno è creare un pretesto per un’escalation nella regione della Transnistria, che non è controllata dalle autorità costituzionali”. La Transnistria, infatti, è sotto il controllo di un regime separatista pro Cremlino e ospita importanti depositi di armi oltre a circa 1.200 militari russi impiegati ufficialmente in attività di mantenimento della pace.

