Visco sulla flat tax: “Inaccettabile che i più ricchi paghino meno tasse”

“Possono presentarla e imbellettarla in mille modi, ma il messaggio è uno solo: meno tasse per i più ricchi. Va detto con chiarezza e ripetuto a voce alta da tutti, politici, media, accademici. È un messaggio inaccettabile e completamente fuori dal dibattito politico sulle tasse in corso in tutto il mondo”. Sul dibattito attorno alla flat tax ne parla a “Repubblica” Vincenzo Visco, ex ministro delle Finanze. “È solo una battaglia identitaria della destra che puntualmente riemerge ad ogni campagna elettorale, è sicuro che non si farà”. Secondo Visco si tratta di “un argomento demagogico e populista quanti altri mai. La destra non è neanche tanto sofisticata da voler ingannare l’opinione pubblica nascondendo dietro le ricette anti-tasse la privatizzazione di scuola, sanità, previdenza, perfino della carità. Vuole solo gettare fumo negli occhi. È in malafede perché in Italia la percezione delle imposte è aggravata dal servizio del debito che distoglie risorse da beni e servizi pubblici”. E fra le diverse ipotesi di flat tax di Berlusconi, Salvini e Meloni “quella di Fratelli d’Italia – spiega ancora Visco- è la peggiore di tutte: confusa, contraddittoria, pasticciata. E meno male che nasce all’insegna della semplificazione…”.

