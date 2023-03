Visco: “Seguiamo le tensioni sui mercati, se necessario l’Eurosistema è pronto a intervenire”

Seguiamo con attenzione le tensioni in atto sui mercati. Lo sottolinea il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, nella sua relazione in occasione dell’Assemblea ordinaria dei partecipanti al capitale. Il settore bancario dell’area dell’euro, “grazie al rafforzamento patrimoniale e agli altri presidi prudenziali introdotti dopo la crisi finanziaria globale, estesi in Europa a tutte le banche, è ben capitalizzato”. In ogni caso, prosegue Visco, “ove necessario l’Eurosistema è pronto a intervenire con tutti gli strumenti disponibili, in modo da mantenere l’efficacia del meccanismo di trasmissione della politica monetaria e preservare la stabilità finanziaria”.

Visco ha aggiunto che la situazione internazionale continua a essere caratterizzata da una profonda incertezza. “Le tensioni geopolitiche e le ripercussioni dell’aggressione della Russia all’Ucraina – evidenzia Visco – hanno determinato un rallentamento dell’attività economica globale e contribuito al ritorno dell’inflazione”.

Nel corso del 2022 – ha detto il governatore della Banca d’Italia – il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) “ha accelerato il processo di normalizzazione della politica monetaria, avviato già alla fine del 2021, intervenendo sugli acquisti di titoli di politica monetaria, sui tassi di interesse e sulle condizioni applicate alle operazioni di rifinanziamento”. Le decisioni assunte, spiega, “si sono riflesse anche sul bilancio sottoposto quest’oggi alla vostra approvazione e incideranno su quelli dei prossimi anni”.

