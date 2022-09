Visco: “Il Pnrr è un’opportunità per rafforzare la coesione territoriale”

“Abbiamo oggi la possibilità – ha evidenziato – di muoverci in modo progressivo, ma risoluto, per superare quella che da decenni va sotto il nome di questione meridionale”

All’uscita della crisi pandemica “la nuova stagione progettuale avviata con il Piano nazionale di ripresa e resilienza offre una straordinaria opportunità per aggredire i fattori di ritardo della nostra economia, per la maggior parte non nuovi, e di rafforzare la coesione territoriale del Paese, un obiettivo permanente della nostra storia unitaria”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in occasione dell’evento per presentare il rapporto “Il divario Nord-Sud: sviluppo economico e intervento pubblico”, curato dagli economisti della Banca d’Italia.

“Abbiamo quindi oggi la possibilità – ha evidenziato – di muovere in modo progressivo, ma risoluto, per superare infine quella che da decenni va sotto il nome di questione meridionale”.

