Visco (Bankitalia): “Il rialzo dei tassi sia graduale”

Il rialzo dei tassi ufficiali “dovrà proseguire per attenuare il rischio che il persistere di un’elevata inflazione causata dal susseguirsi di shock ‘di offerta’ si trasli sulle aspettative di famiglie e imprese, alimentando la dinamica dei prezzi e determinando aumenti più forti delle retribuzioni”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo all’evento di celebrazione della 98ma Giornata mondiale del Risparmio. “Il ritmo di incremento dei tassi e il loro punto di arrivo, tuttavia – ha evidenziato Visco – non possono essere predeterminati sulla base di proiezioni o scenari precostituiti, che in questa fase hanno una natura puramente indicativa”. Secondo il governatore della Banca d’Italia, “l’elevata incertezza richiede di procedere in modo graduale, valutando con attenzione l’adeguatezza dell’orientamento monetario sulla base delle evidenze che si renderanno via via disponibili. Non va comunque sottovalutato il pericolo che il deterioramento delle prospettive economiche si riveli peggiore del previsto, rendendo sproporzionato un passo eccessivamente rapido nella normalizzazione dei tassi ufficiali. Si tratta di un rischio di cui il Consiglio dovrà tenere conto nei prossimi mesi, al pari di quello di lasciare che l’inflazione resti eccessivamente alta per troppo tempo”, ha osservato.

Lo spread, “che nelle scorse settimane aveva risentito dell’incertezza politica e dell’accresciuta avversione al rischio nei mercati, negli ultimi giorni è sceso fino a 210 punti base, un livello ancora notevolmente più alto di quelli prevalenti in altri paesi dell’area colpiti come il nostro, dieci anni fa, dalla crisi dei debiti sovrani”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo all’evento di celebrazione della 98ma Giornata mondiale del Risparmio. “Per una sua decisa e persistente diminuzione restano cruciali prudenza sul bilancio pubblico e politiche volte a riportare il Paese su un elevato sentiero di crescita”, ha evidenziato.

Il mantenimento della solidità dei bilanci bancari “richiede che si presti particolare attenzione, anche con il puntuale ricorso agli accantonamenti, all’aumento del rischio di credito, evitando in tal modo che l’ineludibile inasprimento dei criteri di offerta dei prestiti connesso con la maggiore rischiosità dei prenditori, di cui già si avvertono i primi segnali, possa trasformarsi in una grave stretta creditizia”.

In seguito alla necessaria normalizzazione delle condizioni monetarie, “il costo per il servizio del debito è destinato a salire”, ha continuato Visco. Ciò rende ancora più importante delineare un percorso realistico per proseguire la fase di graduale rientro dagli alti livelli del debito pubblico in rapporto al Pil avviata negli ultimi due anni”. Secondo il governatore della Banca d’Italia, “sarebbe un segnale decisivo di credibilità per i mercati, che si tradurrebbe in premi per il rischio sovrano più bassi, contenendo l’onere da interessi e riducendo lo sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi di bilancio”.

