Vietnam: la vicepresidente Vo Thị Anh Xuan diventa presidente ad interim

La vicepresidente del Vietnam, Vo Thị Anh Xuan, sarà presidente ad interim finché l’Assemblea nazionale, il parlamento unicamerale, eleggerà un nuovo capo di Stato in sostituzione di Nguyen Xuan Phuc, che si è dimesso ieri. L’annuncio è stato dato oggi, in conformità con le disposizioni della Costituzione in caso di sede presidenziale vacante, da Vuong Dinh Hue, presidente dell’Assemblea, riunita in seduta straordinaria. Vo Thi Anh Xuan, nata nel 1970 nella provincia meridionale di An Giang, laureata in chimica e con un master in gestione pubblica, ha insegnato in una scuola superiore di My Thoi dal 1992 al 1996, prima di approdare alla politica, nel comitato provinciale del Partito comunista, in cui ha svolto diversi incarichi, diventandone segretaria nel 2015. Deputata da due legislature e membro del Comitato centrale del Partito, è stata eletta vicepresidente nel 2021.

L’Assemblea nazionale si è riunita oggi per la terza sessione straordinaria della 15ma legislatura e ha approvato la risoluzione sulla rimozione di Nguyen Xuan Phuc dalla presidenza e dalle altre cariche. L’Assemblea ha votato dopo aver esaminato il rapporto del suo Comitato permanente, che ricalca quello del Comitato centrale del Partito comunista, da cui sono partite le indicazioni agli organi competenti per avviare le procedure previste. A Phuc, che ha esercitato molteplici ruoli nella leadership del Partito e dello Stato, viene riconosciuto di aver compiuto durante il suo mandato da primo ministro, dal 2016 al 2021, grandi sforzi e aver ottenuto risultati significativi per la prevenzione e il controllo del Covid-19; tuttavia, il leader si è assunto “la responsabilità politica” del fatto che diversi alti funzionari, tra i quali due vice primi ministri e tre ministri, siano stati coinvolti in illeciti dalle gravi conseguenze.

I due vicepremier in questione, Phạm Binh Minh e Vu Duc Dam, si sono anch’essi dimessi, mentre Nguyen Thanh Long, ex ministro della Sanità, e Chu Ngọc Anh, ex ministro della Scienza e della tecnologia, devono affrontare procedimenti penali. L’Assemblea ha approvato le dimissioni dei vicepremier e la nomina di due sostituti: Tran Hong Ha e Tran Luu Quang. Pham Binh Minh, che era anche ministro degli Esteri, era stato rimosso dal Politburo, l’ufficio politico del Partito comunista, alla fine di dicembre, così come Vu Duc Dam, in seguito a uno scandalo di corruzione relativo ai voli di rimpatrio di connazionali durante la pandemia di coronavirus.

Nguyen Xuan Phuc oltre che da presidente della Repubblica si è dimesso da presidente del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza e membro del Politburo e del Comitato Centrale del Partito comunista. Le sue dimissioni sono state annunciate ieri dal Comitato centrale, al termine di una riunione appositamente convocata per deliberare sulla posizione di Phuc dopo l’individuazione di violazioni da parte di alti funzionari in relazione ai rimpatri e ai kit per i test del coronavirus. Il Comitato ha deciso di sollevarlo da tutti i suoi incarichi, lo ha richiamato a un’assunzione di responsabilità e ha acconsentito a lasciargli la possibilità di dimettersi. “Pienamente consapevole delle sue responsabilità davanti al Partito e al popolo, il compagno Nguyen Xuan Phuc ha presentato domanda per dimettersi dagli incarichi, cessare le sue attività politiche e andare in pensione”, si legge nell’annuncio.

Il Paese ha, di fatto, un sistema a partito unico, il Partito comunista del Vietnam (Pcv), anche se esiste una coalizione di forze allineate col Pcv, chiamata Fronte della Patria vietnamita. Il potere poggia ufficialmente su quattro “pilastri”: il segretario del Partito (attualmente Nguyen Phu Trong), il presidente della Repubblica, il primo ministro (attualmente Pham Minh Chinh) e il presidente dell’Assemblea nazionale. Le campagne anti-corruzione del Partito comunista sono ordinarie, ma Phuc ne è la vittima di più alto rango. Il politico, 68 anni, era stato eletto presidente nel 2021 dopo essere stato primo ministro nei cinque anni precedenti.

Nel 2022 la Commissione ispettiva centrale del Partito ha aperto indagini su 3.533 organizzazioni e 10.475 membri, riscontrato violazioni a carico di 2.333 organizzazioni e 8.003 individui e inflitto sanzioni a 244 organizzazioni e 3.595 persone, di cui quattro espulsioni. I procedimenti disciplinari hanno toccato dieci tra attuali ed ex componenti del Comitato centrale. La maggior parte delle violazioni è costituita dall’inosservanza del principio del centralismo democratico e dall’infrazione di regolamenti, tra cui quelli in materia di Covid-19. Per quanto riguarda i settori, sono emerse irregolarità nella gestione delle risorse umane, dei terreni, delle finanze, dei progetti di ricerca, degli investimenti e degli appalti.

