Vietnam-Italia: il 22 aprile conferenza sulle opportunità di cooperazione per la neutralità carbonica

L’ambasciata d’Italia a Hanoi partecipa alle iniziative della Giornata della ricerca italiana nel mondo con una conferenza sulle tecnologie dell’idrogeno per la neutralità carbonica in programma il 22 aprile, organizzata in collaborazione con il ministero della Scienza e della tecnologia del Vietnam. Lo riferisce un comunicato dell’ambasciata. La conferenza punta allo scambio di competenze tra scienziati e aziende italiani e vietnamiti e all’esplorazione delle potenzialità delle tecnologie più innovative dell’idrogeno nel processo di decarbonizzazione. La conferenza si svolgerà in forma ibrida, nel ministero della Scienza e della tecnologia e online, dalle ore 14. Sarà aperta dal direttore generale del dipartimento di cooperazione internazionale del dicastero, Tran Thi Thy Huong, e dall’ambasciatore italiano, Antonio Alessandro, e riunirà rappresentanti di istituzioni e imprese vietnamite, italiane ed europee, tra cui l’Accademia di scienza e tecnologia del Vietnam, Vietnam Electricity, il Cluster dell’Unione europea sul clima, l’energia e la mobilità, l’Università di Bologna, Enea, Snam, Hera, De Nora e Solid Power.

La nota ricorda che la cooperazione tra Italia e Vietnam nella ricerca risale al 1992, anno della firma del primo protocollo, e che da allora più di 40 progetti di ricerca congiunti, finanziati dai governi italiano e vietnamita, hanno fornito un contributo rilevante in molti campi. La nota ricorda anche che la scienza e la ricerca sono un importante motore dell’economia avanzata italiana e che l’Italia, secondo la classificazione di “Scimago”, è al settimo posto al mondo per numero di pubblicazioni scientifiche e all’ottavo per qualità delle pubblicazioni. Per sottolineare l’importanza della scienza, della tecnologia e dell’innovazione, l’Italia celebra ogni anno il 15 aprile, anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, la Giornata della ricerca italiana nel mondo.

