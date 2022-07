Veneto, Zaia: “Volontari antincendio eccezionali ma servono comportamenti prudenti”

“Per gli incendi in Veneto ieri è stata una giornata difficile, con i nostri insostituibili Volontari Antincendio Boschivo, che ringrazio per l’abnegazione, impegnati su tanti fronti: da Bibione, dove anche oggi continua l’attività di presidio per fumaioli sparsi nella notte, a Lamon, a Pescantina, a Punta Sabbioni, a Teolo”. Con questo ringraziamento il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, torna oggi sul tema degli incendi che ieri, in Veneto, si sono moltiplicati in varie località dopo il primo a Bibione.

“Il gran caldo durerà ancora a lungo e per questo rivolgo un appello a tenere comportamenti prudenti a tutti i frequentatori di boschi, sentieri, pinete e di ogni luogo che possa essere a rischio incendio. Temo infatti che la battaglia possa essere ancora lunga e serve l’aiuto di tutti, a cominciare da tutti noi cittadini. Si continui in tranquillità a frequentare i luoghi prescelti, ma usando il buon senso”, conclude Zaia.

