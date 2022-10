Veneto: turismo in crescita nel 2021, buone prospettive anche per l’estate

Nel 2021 il Veneto ha registrato un aumento del 50,8 per cento degli arrivi e del 55,8 per cento delle presenze rispetto al 2020. Secondo l’Osservatorio del turismo regionale federato i segni di ripresa del turismo sono evidenti, tanto che la stagione estiva ha retto il confronto con lo stesso periodo del 2019, anno eccezionale dal punto di vista dei flussi turistici. Nel complesso sono cresciute di circa il 30 per cento presenze e arrivi degli italiani, mentre la quota degli stranieri è dimezzata rispetto al periodo pre-pandemia.

Dati positivi arrivano anche dal sistema degli aeroporti veneti, che nei primi due mesi del 2022 hanno registrato un recupero del traffico passeggeri pari al 50 per cento rispetto al 2019. A Venezia ne sono transitati 590 mila e i principali collegamenti internazionali sono stati Francia, Spagna e Gran Bretagna. Gli scali più frequentati tra gennaio e febbraio, sono stati Parigi-Charles De Gaulle, Catania e Napoli. L’aeroporto di Treviso ha beneficiato a giugno 2021 dell’apertura della base di Ryanair, contando 249 mila passeggeri da inizio anno, prevalentemente con traffico nazionale, davanti a Regno Unito e Spagna. A Verona l’andamento del traffico dei primi mesi del 2022 è legato anche alla riapertura del mercato sciistico. I passeggeri sono stati 227 mila, con collegamenti prevalenti a Regno Unito, Albania e Moldavia. In questi giorni il Veneto si è dotato di un nuovo strumento inserito nel portale osservatorioturismoveneto.it.

Si tratta della sezione di “Hospitality Data Intelligence”, che contiene i dati relativi al tasso di occupazione dei posti letto, al prezzo medio di vendita di una camera, al ricavo medio per camera disponibile delle strutture ricettive, organizzati per cluster tematici, confrontabili con lo stesso periodo fino a due anni precedenti e con il 2019, ma soprattutto con una proiezione sui tre mesi successivi. Nelle città d’arte fino al prossimo 2 maggio risulta occupato un terzo delle camere, meno di un quarto nella proiezione fino a metà luglio. Nelle località di mare la previsione è di una prima ripresa da metà giugno col 38 per cento di occupazione, ai laghi si è già sopra il 50 per cento. Le località di montagna prevedono una risalita da luglio, mentre l’area termale, dopo il picco di Pasqua, segna una tendenza al ribasso. Prospettive di crescita da giugno in poi riguardano anche i camping, sia in riva ai laghi che sul litorale adriatico.

“Questo strumento – dice l’assessore regionale al Turismo Federico Caner – ci consentirà di intuire in tempo reale la ricaduta economica che i dati previsionali sulle prenotazioni potranno garantire in un determinato periodo. Man mano che ci si avvicinerà al periodo di interesse queste informazioni saranno affinate. Non avremo più solo i numeri su arrivi e presenze ma dati più dettagliati per comprendere e programmare il turismo della prima regione per numero di presenze”.

