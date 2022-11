Veneto: stanziati 350 mila euro per i Vigili del fuoco

Come negli scorsi anni è stato confermato uno stanziamento di 350 mila euro, per l’acquisto di automezzi e attrezzature antincendio innovative da destinare ai Vigili del Fuoco, a cui si aggiungeranno ulteriori 220 mila euro per altre attività, che saranno approvate con successive apposite delibere

La Giunta regionale ha approvato oggi il programma degli stanziamenti in favore dei Vigili del Fuoco. Come negli scorsi anni è stato confermato uno stanziamento di 350 mila euro, per l’acquisto di automezzi e attrezzature antincendio innovative da destinare ai Vigili del Fuoco, a cui si aggiungeranno ulteriori 220 mila euro per altre attività, che saranno approvate con successive apposite delibere. “In anticipo anche rispetto ad alcuni specifici contenuti presenti nel Codice della Protezione Civile, come Veneto siamo stati i primi a voler rafforzare la collaborazione con i Vigili del Fuoco, mettendo insieme componenti statali e regionali di Protezione Civile in un raccordo fondamentale per la sicurezza del territorio e la massima sicurezza dei cittadini”, spiega l’assessore alla Protezione civile Gianpaolo Bottacin.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram