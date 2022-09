Veneto: presentate più di 63 mila domande per gli aiuti in agricoltura

È entrato a pieno regime il nuovo sistema informativo di gestione degli aiuti di superficie in agricoltura, basato sui dati geospaziali ed elaborato dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura tra la fine del 2020 e gli inizi del 2021. Il funzionamento del nuovo sistema informativo di gestione era già stato testato l’anno scorso e quest’anno ha permesso di presentare 62.261 domande unificate, comprensive sia delle aziende aderenti al regime ordinario (48.049) sia al regime piccoli agricoltori (14.212). La domanda unificata, che ricomprende anche gli impegni agroambientali, ha permesso a quasi 17 mila aziende venete di richiedere un premio accoppiato alla superficie, legato alle rese fisse per superficie di produzioni agricole selezionate nell’ambito dei regolamenti UE, mentre sono circa 5 mila le aziende che hanno chiesto almeno un premio accoppiato alla produzione zootecnica, legato invece al numero di capi. Dal primo gennaio 2022 il sistema regionale ha raccolto quasi 71 mila piani colturali grafici, corrispondenti ad una superficie complessiva di poco meno di 1 milione di ettari, di cui 800 mila agricoli.

