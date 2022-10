Veneto: il Partito democratico lancia una nuova proposta per l’autonomia regionale

In conferenza stampa a Padova, Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico, ha annunciato le proposte per sbloccare il dibattito sull’autonomia regionale. “Vogliamo un’autonomia federativa e cooperativa, deve essere un mezzo per erogare servizi migliori. A quattro anni dal referendum consultivo, è giunto il tempo di uscire dallo stallo e di riprendere un confronto reale. Offriamo le nostre proposte per correggere la rotta. Due anni di pandemia ha messo in evidenza l’importanza del rapporto tra Stato centrale e regioni. È necessario superare la logica delle 23 materie chieste dal Veneto. Bene venga una legge quadro. Se qualcuno ritiene che il Pd non abbia chiara la portata della questione, si sbaglia. I criteri a cui ci ispiriamo sono l’unità e la solidarietà nazionale, il rispetto di ulteriori specificità territoriali, senza avviare un nuovo centralismo regionale, la concreta utilità per i veneti”, ha detto Martella.

