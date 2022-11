Veneto: dalla Regione due milioni agli enti locali per esercizio associato di funzioni

Con due distinti provvedimenti la Giunta Regionale ha approvato i criteri e le modalità per assegnare oltre due milioni di euro agli enti locali che svolgono funzioni fondamentali in forma associata e, in parte, per sostenere le Unioni di comuni e le Unioni montane nelle spese di funzionamento. “Le Unioni di Comuni sono un tema centrale dell’agenda politica regionale. A questi due milioni di euro di contributi si affianca il percorso di adozione del nuovo piano di riordino territoriale della Regione del Veneto, condiviso con i 563 sindaci del Veneto grazie ai 20 incontri organizzati sul territorio regionale, che ha come obiettivo non solo un semplice riordino territoriale ma un riassetto complessivo delle competenze e della governance locale”, spiega l’assessore della giunta regionale al bilancio e alla programmazione Francesco Calzavara.

A seguito del riparto dei contributi statali regionalizzati, cioè quelle risorse finanziarie stanziate dallo Stato per il sostegno dell’associazionismo comunale, sono in arrivo ulteriori risorse che potrebbero aggiungersi a quanto destinato finora dalla Regione. Le richieste del contributo statale “regionalizzato” e ordinario a favore delle Unioni di Comuni e Unioni montane andranno presentate alla Regione entro il 26 luglio 2022. La domanda per l’assegnazione delle risorse regionali destinate alla costituzione, all’avvio e all’ampliamento dell’esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma dell’Unione di Comuni, dell’Unione montana e della Convenzione tra Comuni andrà presentata entro il 3 ottobre.

