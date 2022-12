Veneto: dal Pnrr 1,8 milioni per la manutenzione dei serramenti del liceo artistico di Treviso

La Provincia di Treviso ha concluso l’iter di aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria e restauro conservativo di tutti i serramenti della sede centrale del Liceo Artistico di Treviso, in via Santa Caterina: gli interventi, che hanno ottenuto il finanziamento del valore complessivo di 1,8 milioni di euro nell’ambito del NextGenerationEU, sono stati affidati al raggruppamento temporaneo di aziende formato dalla TA srl (mandataria), con sede a Venezia, Boaretto e Associati srl, con sede a Venezia-Mestre, e ingegner Carlo Chiodin (mandante), con studio a Treviso. L’inizio dei lavori è in programma per quest’anno. L’intervento si aggiunge al progetto di ristrutturazione dell’adiacente immobile denominato “ex Poste”, ottenuto dal Demanio in un’operazione di scambio di immobili, lavori per i quali la Provincia ha previsto lo stanziamento di 6 milioni di euro.

