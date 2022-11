Veneto, Covid: dopo due mesi si esaurisce la quinta ondata

Il picco massimo di 82.106 risale al 2 aprile scorso e l’attesa per i prossimi giorni è di un’ulteriore diminuzione. Continuano a scendere anche i ricoveri, un centinaio in meno rispetto a giovedì 12. Ad oggi risultano ricoverati in terapia intensiva 38 pazienti e in area medica 713.

Sono tornati sotto quota 50 mila in Veneto gli isolamenti per contagio da Covid-19. Il livello di 49.279 registrato dal bollettino odierno di Azienda Zero è il più vicino al picco minimo di 49.134 del 7 marzo scorso, quando si era fermata la discesa dei contagi invernali (la cosiddetta quarta ondata) ed era iniziata la risalita legata alla variante Omicron.

Il picco massimo di 82.106 risale al 2 aprile scorso e l’attesa per i prossimi giorni è di un’ulteriore diminuzione. Continuano a scendere anche i ricoveri, un centinaio in meno rispetto a giovedì 12. Ad oggi risultano ricoverati in terapia intensiva 38 pazienti e in area medica 713.

