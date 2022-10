Veneto: Cgil indice sciopero dipendenti Poste italiane

La Slc Cgil del Veneto ha indetto, per il prossimo 16 aprile, lo sciopero regionale dei dipendenti di Poste italiane. Come spiega in una nota Marco D’Auria, componente della segreteria del sindacato “è l’unica scelta in grado di determinare una svolta da parte dell’azienda, dalle cui decisioni sul personale ci separa una distanza sempre più rilevante. Senza un cambiamento significativo, non miglioreranno né le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori, né la qualità dei servizi agli utenti”. Negli ultimi dieci anni si sono persi in Veneto, quasi tremila posti di lavoro in Poste Italiane, la metà dei quali nella divisione “Mercato Privati” (che gestisce il servizio nella rete degli uffici postali). Secondo il sindacato si tratta di un depauperamento di organico, di servizi, di lavoro, e di qualità delle prestazioni per i cittadini. “Non è solo il Veneto a vivere un disagio crescente, l’intera macro area del Nordest è nella stessa situazione, come dimostrano gli scioperi decisi – per quella stessa giornata – da parte della Slc Cgil del Friuli e della provincia autonoma di Bolzano”, aggiunge D’Auria. Nei prossimi giorni si svolgeranno assemblee di categoria, per spiegare le ragioni della vertenza.

