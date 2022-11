Veneto: boom di prestiti nelle biblioteche veronesi nel 2021

La ripresa passa anche dalla lettura e dalla cultura. La conferma arriva dai dati sui prestiti dei libri cartacei nelle biblioteche veronesi, riunite in una rete che comprende 80 comuni. Rispetto al primo anno di pandemia i prestiti effettuati nel 2021 sono aumentati del 18 per cento, 479.107 contro i 405.659 del 2020. Ancora maggiore è stato l’incremento degli interprestiti – ovvero il servizio che consente all’utente di ricevere e riportare qualsiasi libro, presente nell’intero sistema provinciale, nella biblioteca aderente più vicina – cresciuti del 26 per cento, superando anche il totale del 2019. Ad ammortizzare l’effetto della pandemia, con le limitazioni agli spostamenti e la chiusura temporanea delle biblioteche, sono stati anche anche gli e-book, cresciuti nel triennio da 8.520 a 28.580. Il lettori più assidui restano quelli nella fascia tra i 19 e i 35 anni, con oltre 40mila utenti attivi, seguiti dai 36-60enni. Buono ancora il dato dei giovanissimi tra i 7 e i 14 anni: in oltre 20mila hanno chiesto in prestito almeno un libro nel 2021. La spesa media di ogni comune per l’acquisto di libri è stata di 2.900 euro, con un risparmio di quasi 40 mila euro per ciascuna biblioteca.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram