Veneto: approvati stanziamento di 350 mila euro per i Vigili del fuoco

La Giunta regionale del Veneto ha approvato oggi il programma degli stanziamenti in favore dei Vigili del fuoco, per l’acquisto di attrezzature e mezzi da impiegare per potenziare le capacitĂ operative dei pompieri in situazioni emergenziali. Si tratta di 350 mila euro per gli acquisti previsti dall’accordo firmato nel 2017 tra la Protezione civile della Regione del Veneto e il ministero dell’Interno. A questa prima tranche di aiuti si aggiungeranno ulteriori 220 mila euro per altre attivitĂ , che saranno approvate con successive apposite delibere.

