Veneto: approvata la formazione complementare degli infermieri

La Giunta Regionale del Veneto ha approvato il percorso di formazione complementare in assistenza sanitaria dell’operatore socio sanitario e le modalità organizzative del corso rivolto agli infermieri referenti dell’Oss in formazione complementare in assistenza sanitaria nelle strutture extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali per anziani, pubbliche e private accreditate della Regione del Veneto. La realizzazione del percorso formativo è demandata alla Fondazione scuola formazione Ssp che possiede l’esperienza necessaria per una organizzazione tecnico informatica adeguata allo scopo. L’organizzazione complessiva è invece demandata ad Azienda Zero, che provvederà a coordinare i soggetti istituzionali. Per quanto attiene al tirocinio la programmazione dell’avvio delle attività è demandata ai responsabili delle professioni infermieristiche delle Aziende Ulss. “Entrambe le attività corsistiche sono state anche oggetto di confronto con gli Ordini provinciali delle professioni infermieristiche e i referenti nazionali delle professioni sanitarie e socio sanitarie Oss – Osss – infermieri generici – infermieri psichiatrici (Migep). Gli incontri sono avvenuti tra dicembre 2021 e marzo 2022”, spiega l’assessore alla Sanità e servizi sociali Manuela Lanzarin. In questi giorni è stato istituito un gruppo di lavoro con il ministero della Salute finalizzato alla revisione del profilo di operatore socio sanitario e dell’operatore socio sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria. I posti a disposizione sono 510, così suddivisi: Ulss 1 Dolomiti 30; Ulss 2 Marca Trevigiana 90; Ulss 3 Serenissima 60; Ulss 4 Veneto Orientale 30; Ulss 5 Polesana 30; Ulss 6 Euganea 90; Ulss 7 Pedemontana 30; Ulss 8 Berica 60; Ulss 9 Scaligera 90.

