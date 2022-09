Veneto: a maggio 21 mila posti di lavoro in più, 57 mila da inizio anno

Sono 21 mila i nuovi posti di lavoro, registrati in Veneto nel mese di maggio, portando a quota 57.200, di cui oltre 40 mila a tempo determinato, il saldo positivo da inizio anno. I numeri, riportati nella “Bussola” di maggio pubblicata da Veneto Lavoro, indicano un risultato in ripresa rispetto al 2021 (+39.700) e al 2020 (-4.000), ma inferiore rispetto al 2019 (+61.650 posti di lavoro).

“Sono cifre che inducono un cauto ottimismo. Ci sono segnali di ripresa condizionati da un contesto socioeconomico di incertezza che si sta protraendo da inizio anno, aggravato dal conflitto in Ucraina. È indubbio che il dato positivo sia collegato alla ripresa del turismo come dimostra il fatto che la maggior parte dei contratti è a tempo determinato. Ma dobbiamo ancora verificare l’effetto di alcuni fenomeni, come ad esempio il consolidarsi dell’incremento delle dimissioni volontarie di lavoratori con contratti a tempo indeterminato”, sottolinea l’assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan.

Le cessazioni sono state 215 mila da inizio anno, una sua quattro da contratti a tempo indeterminato, con una crescita particolarmente significativa per le donne (+47 per cento) e per i lavoratori over 55 (+71 per cento). La maggior parte dei dimissionari (57 per cento) trova una nuova occupazione entro un mese, il 44 per cento già entro una settimana dalle dimissioni. I disoccupati iscritti ai Centri per l’impiego del Veneto sono complessivamente 383.300, di cui 270.700 disponibili.

