Vaiolo delle scimmie, Vaia: “Il virus può essere presente nel liquido seminale, siamo i primi a scoprirlo”

Il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma ha spiegato che il virus, prelevato da un paziente sei giorni dopo la comparsa della febbre, è stato isolato nell'ospedale romano e, "in coltura cellulare, si è dimostrato capace di infettare e di replicarsi in laboratorio"

I ricercatori dell’istituto Spallanzani di Roma “hanno scoperto, primi al mondo, che il virus responsabile del vaiolo delle scimmie può essere presente nel liquido seminale. Lo Spallanzani continua nelle sue grandi performance: voglio ringraziare i nostri ricercatori e voglio anche ringraziare il nuovo direttore della virologia Fabrizio Maggi“. Lo dichiara Francesco Vaia, direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma. “Abbiamo sempre detto, anche in tempi difficili, per esempio ai giovani, che ci possiamo e dobbiamo permettere tutto, vivere la vita ma in sicurezza”, aggiunge Vaia. Il virus è stato isolato nei laboratori dell’ospedale romano dal liquido seminale prelevato da un paziente sei giorni dopo la comparsa della febbre e, “in coltura cellulare, si è dimostrato capace di infettare e di replicarsi in laboratorio – spiega Vaia – Finora, la presenza del materiale genetico del virus è stata rilevata nel liquido seminale di sei dei sette pazienti studiati allo Spallanzani, ma in questo caso il virus è stato anche isolato in coltura”, conclude Vaia.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram