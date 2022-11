Vaccini: partiti 94 mila sms di convocazione per la quarta dose in Piemonte

Il Piemonte ha fatto partire ieri 94 mila sms di convocazione rivolti in particolare agli over 60 fragili e agli over 80 che hanno maturato i tempi per ricevere la quarta dose di vaccino anti-Covid. Attualmente sono 24 mila le persone che hanno ricevuto la seconda dose booster. L’obiettivo è terminare entro fine maggio la quarta dose per tutti coloro che possono riceverle.

