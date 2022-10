Vaccini, Cirio: “In Piemonte siamo già preparati per le quarte dosi agli over 60”

"Lo dimostrano i numeri che pongono oggi il Piemonte come prima regione in Italia per quarte dosi effettuate", aggiunge il presidente della Regione

Siamo già preparati per le somministrazioni della seconda dose booster agli over 60. Lo dimostrano i numeri che pongono oggi il Piemonte come prima regione in Italia per quarte dosi effettuate. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio commentando la partenza odierna delle preadesioni alla quarta dose per gli over 60. “Non ci siamo mai fermati. Da buoni Sabaudi ti chiamiamo noi per la somministrazione del vaccino, ad ogni modo c’è la possibilità di registrarsi e di ricevere la vaccinazione entro 10 giorni”, ha concluso Cirio.

