Uzbekistan: chiusa temporaneamente la frontiera con il Kazakhstan

Le autorità dell’Uzbekistan hanno disposto la chiusura “temporanea” della frontiera con il Kazakhstan. Lo riferisce la testata kazaka “Tengrinews” citando il locale Comitato per la sicurezza nazionale. “Secondo le informazioni ricevute dai partner uzbeki, dal primo luglio 2022, a causa del guasto del sistema informativo, il passaggio di persone, veicoli e merci al posto di blocco stradale Daut-ata-Tazhen è stato temporaneamente sospeso”, recita l’agenzia. Il blocco riguarda la frontiera occidentale dell’Uzbekistan, su cui insiste la Repubblica autonoma del Karakalpakstan, da giorni al centro di tensioni, apparentemente legate ai progetti di riforma costituzionale che ne minerebbero la sovranità. Il Karakalpakstan è situato nella parte più occidentale della nazione, popolato a maggioranza dalla popolazione dei Caracalpachi.

Il progetto di riforma costituzionale, depositato a fine giugno, sancisce tra le altre cose il Karakalpakstan come “parte della Repubblica dell’Uzbekistan“, con una costituzione propria che “non può comunque contraddire la Carta e le leggi dell’Uzbekistan”. Scompare dal testo originario la possibilità attribuita alla Repubblica autonoma di portare a termine – tramite referendum -, la secessione dall’Uzbekistan.

Il 27 giugno, poco dopo che la bozza di modifica della Carta era iniziata a circolare, le autorità – segnala “Eurasia.net” – hanno imposto severe restrizioni ai collegamenti internet, rendendo sempre più complicato descrivere la situazione reale nel Paese. Un corrispondente della testata ha riferito di scontri tenuti il primo luglio nel capoluogo Nukus, quando un riconosciuto deputato locale, Dauletmurat Tazhimuratov, dopo aver cercato di animare una protesta sulla piazza principale, è entrato – da solo – nel Parlamento. Alcune testimonianze citate dai media internazionali riferiscono di un’offensiva delle forze di sicurezza, con vittime che non trovano però nessuna conferma ufficiale.

L’intervento delle autorità per sedare la protesta è stato ad ogni modo confermato dalla Jokargy Kenes, l’organo legislativo locale, segnalando che “nonostante la politica di aperture e di libera espressione perseguita dalla Repubblica dell’Uzbekistan, il 1 luglio, nel capoluogo Nukus, un gruppo di criminali ha organizzato azioni illegali, nel tentativo di sovvertire l’amministrazione statale della Repubblica del Karakalpakstan”. Spendendo “slogan populistici, manipolando la coscienza e il credo dei cittadini, i promotori dei disordini, non rispettando le richieste delle autorità, si sono radunati nella piazza antistante gli edifici amministrativi”, costringendo le forze di sicurezza ad intervenire arrestando i “sobillatori”, al momento “sotto indagine”. In questo contesto, conclude la nota, “preoccupano” i “tentativi di alcune forze esterne per influenzare lo sviluppo della situazione in Karakalpakstan, anche attraverso l’informazione distorta degli eventi in atto”.

