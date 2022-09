Usa, Yellen: “La recessione non è affatto inevitabile”

La recessione che molti cittadini statunitensi temono stia arrivando non è “per niente imminente” e non è “affatto inevitabile”. Lo ha dichiarato oggi la segretaria al Tesoro degli Stati Unti, Janet Yellen. “Mi aspetto che l’economia rallenti”, ha detto Yellen in un’intervista al programma “This Week” dell’emittente “Abc”. “È cresciuta a un ritmo molto rapido, poiché l’economia, come il mercato del lavoro, si è ripresa e abbiamo raggiunto la piena occupazione. È naturale ora che ci aspettiamo una transizione verso una crescita costante e stabile, ma non credo che una recessione sia affatto inevitabile”, ha dichiarato l’alta funzionaria, convinta che il mercato del lavoro statunitense sia il più forte del dopoguerra e che l’inflazione rallenterà “nei mesi a venire”. Le dichiarazioni di Yellen giungono dopo che questa settimana la Fed ha annunciato un aumento dei tassi di interesse di 75 punti base, il più grande dal 1994. Il presidente della Fed Jerome Powell ha anche indicato l’intenzione del Federal Open Market Committee di continuare la sua politica di inasprimento della politica monetaria al fine di frenare l’inflazione.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram