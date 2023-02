Usa: una risoluzione del Congresso afferma la sovranità dell’India sull’Arunachal Pradesh

Due senatori statunitensi hanno introdotto una risoluzione bipartisan che riafferma il riconoscimento della sovranità dell’India sull’Arunachal Pradesh da parte degli Stati Uniti. Lo ha annunciato tramite un comunicato stampa uno tra i due promotori dell’iniziativa, il senatore dell’Oregon Jeff Merkley. La risoluzione esprime sostegno alla “sovranità e integrità territoriale” dell’India, e condanna la Cina per “l’uso della forza militare” tesa a “cambiare lo status quo” lungo la Linea di contatto (Lac) che segna il confine di fatto tra i due Paesi. “I valori americani di sostegno della libertà e dell’ordine basato sulle regole devono essere al centro di tutte le nostre azioni e relazioni in tutto il mondo, specialmente mentre la Repubblica Popolare Cinese prova a forzare una visione alternativa”, afferma il comunicato di Merkley, che è co-presidente della Commissione esecutiva sulla Cina del Congresso federale Usa. “Questa risoluzione chiarisce che gli Stati Uniti ritengono lo stato indiano dell’Arunachal Pradesh una parte integrante della Repubblica dell’India, e non della Repubblica Popolare Cinese, e impegna gli Stati Uniti ad approfondire il sostegno e l’assistenza alla regione”, aggiunge la nota del senatore.

L’Arunachal Pradesh, all’estremità nord-orientale dell’India, istituito come Territorio dell’Unione nel 1971 e come Stato nel 1987, è per la maggior parte conteso dalla Cina, che lo rivendica come Tibet meridionale o Zangnan. Né l’India, indipendente dal 1947, né la Repubblica Popolare Cinese, nata nel 1949, hanno riconosciuto la linea McMahon, la demarcazione proposta dall’amministratore coloniale britannico Henry McMahon nella Convenzione di Simla del 1914, firmata dai rappresentanti britannici e tibetani. Durante la guerra sino-indiana del 1962 le truppe cinesi superarono temporaneamente la linea. Non riuscirono a cambiare il confine, ma quel contenzioso di fatto non si è mai concluso.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram