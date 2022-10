Il Senato degli Stati Uniti ha approvato oggi all’unanimità il disegno di legge per tagliare le normali relazioni commerciali con Russia e Bielorussia in risposta all’invasione dell’Ucraina. Lo riferisce il quotidiano online “The Hill”. Il disegno di legge, approvato da cento senatori su cento, autorizza anche le sanzioni previste dal Magnitsky Act, che prevedono misure come il divieto di concessione del visto e il congelamento dei beni in risposta a violazioni dei diritti umani e reati di corruzione. Il Senato dovrebbe adottare anche un secondo disegno di legge per codificare il divieto alle importazioni di petrolio russo già deciso dall’amministrazione del presidente Joe Biden. “Nessun Paese il cui esercito sta commettendo crimini di guerra merita di commerciare liberamente con gli Stati Uniti. Nessun vile mascalzone come (il presidente Vladimir) Putin merita di essere trattato come gli altri leader del mondo libero”, ha commentato prima del voto il leader della maggioranza al Senato, il democratico Charles Schumer.

