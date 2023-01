Biden incontra premier Rutte: focus su Nato, Ucraina e commercio

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato alla Casa Bianca il primo ministro olandese, Mark Rutte. Le parti, riferisce una nota, hanno ribadito gli storici legami di amicizia e i valori condivisi dai due Paesi. Particolare attenzione è stata dedicata alla cooperazione transatlantica nel quadro dei principali temi globali, sotto l’egida della Nato. I due leader hanno anche discusso il futuro dell’assistenza economica, militare e umanitaria all’Ucraina nel quadro della guerra con la Russia, e la necessità di punire i responsabili dei crimini di guerra commessi durante il conflitto. Infine, il colloquio ha rappresentato un’occasione per discutere la situazione attuale nella regione indopacifica e il futuro della cooperazione bilaterale in ambito commerciale.

Alla vigilia dell’incontro particolare attesa c’era sulle questioni di politica industriale legate all’Inflation Reduction Act (Ira) degli Stati Uniti e alla compagnia olandese Asml, che produce i macchinari per la litografia più avanzati al mondo. Secondo l’emittente “Bnr”, Rutte e il ministro degli Esteri olandese Wopke Hoekstra devono farsi portavoce delle preoccupazioni europee per l’Ira e le conseguenze sulle industrie del Continente.

L’azienda olandese è infatti l’unica al mondo ad avere la tecnologia necessaria per la produzione dei chip più avanzati, motivo per cui gli Stati Uniti la considerano un attore cruciale nello scontro industriale in corso con la Cina.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram