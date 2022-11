Usa: Nancy Pelosi fissa a 45 mila dollari l’anno il salario minimo per i dipendenti della Camera

I membri del Congresso avranno tempo fino al prossimo primo settembre per adeguarsi alla direttiva. La speaker ha fissato anche un tetto massimo salariale di 203.700 dollari, in linea con quello del Senato

La speaker Nancy Pelosi ha fissato a 45 mila dollari il salario minimo annuale per gli impiegati della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Lo ha annunciato la stessa leader democratica in una lettera allo staff pubblicata dal portale d’informazione politica “The Hill”. I membri del Congresso avranno tempo fino al prossimo primo settembre per adeguarsi alla direttiva. Pelosi ha fissato anche un tetto massimo salariale di 203.700 dollari, in linea con quello del Senato. “Con un salario minimo competitivo, la Camera sarà più in grado di attirare e trattenere le eccellenze e i talenti. Si tratta anche di una questione di giustizia, dal momento che tanti giovani lavorano più di tutti ma guadagnano meno di tutti”, ha spiegato Pelosi.

