Usa: Musk trova l’accordo per acquistare Twitter, affare da 44 miliardi di dollari

Twitter ha accettato l’offerta del miliardario Elon Musk per l’acquisto del 100 per cento compagnia, un affare da 44 miliardi di dollari complessivi. Lo riferisce il “Wall Street Journal”, ricordando come inizialmente molti dirigenti e azionisti della piattaforma social si fossero opposti all’offerta pubblica d’acquisto lanciata dal fondatore di Tesla e Space X, oggi considerato l’uomo più ricco del mondo. Le due parti hanno lavorato tutta la notte scorsa per trovare un’intesa. L’affare, se finalizzato, rappresenterà una delle più grandi acquisizioni della storia dell’economia digitale e potrebbe portare a importanti cambiamenti per gli utenti di uno dei social più usati al mondo. Nelle scorse ore Musk ha fatto sapere che intende potenziare la piattaforma come presidio della libertà d’espressione. “Spero – ha twittato – che anche i miei più acerrimi critici restino su Twitter”. Nelle scorse ore le azioni della compagnia hanno visto un rialzo del 5 per cento a Wall Street.

