Usa-Marocco, Blinken: “A luglio forum economico afroamericano a Marrakesh”

Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato l’organizzazione a luglio del prossimo di un Forum economico afroamericano da tenersi a Marrakech. Durante la conferenza stampa congiunta tenuta presso la sede del ministero degli Esteri di Rabat, il capo della diplomazia statunitense e l’omologo Nasser Bourita si sono soffermati a lungo su questo punto, che si inserisce in un’agenda particolarmente ricca che unisce Marocco e Stati Uniti, segnata in particolare dallo svolgimento, a maggio prossimo, dell’incontro della Coalizione internazionale contro Daesh a Rabat e, sempre a luglio, dell’esercitazione militare del Leone africano. “Questo Forum è stato al centro delle nostre discussioni oggi. Attraverso la stretta collaborazione in molti settori, il Marocco e gli Stati Uniti hanno dimostrato la loro capacità di lavorare insieme e realizzare grandi cose. Questo successo è un buon punto di partenza per noi e ci incoraggia a muoverci verso partnership più globali con il continente africano”, ha affermato Antony Blinken. “Per la loro densità , queste attività danno la misura della portata del partenariato tra il nostro Paese e gli Stati Uniti, che copre campi diversificati come la politica, la sicurezza, l’esercito e l’economia e che non si limita al Marocco ma si sta anche espandendo nel Medio Oriente e in Africa. Una partnership basata su valori condivisi e interessi comuni. Il forum è un’altra dimostrazione della sua solidità ”, ha spiegato il ministro degli Esteri marocchino Bourita.

