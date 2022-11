Usa, la segretaria al Tesoro Yellen: “Il pacchetto anti-inflazione apre un nuovo capitolo per il Paese”

“L’amministrazione del presidente Biden si è insediata in un momento in cui l'economia era ferma a causa della pandemia: grazie alla risposta che ha saputo organizzare, gli Stati Uniti hanno conosciuto la ripresa più rapida della nostra storia”

In una “giornata storica” per il Paese, la Camera dei rappresentanti ha approvato un pacchetto di misure che “aumenterà la competitività degli Stati Uniti, abbassando il costo della sanità e dell’energia; creando nuovi posti di lavoro; rafforzando la sicurezza energetica; e riducendo le emissioni inquinanti e il deficit di bilancio”. Lo ha detto in una nota la segretaria al Tesoro, Janet Yellen, commentando l’approvazione del pacchetto anti-inflazione da 739 miliardi concordato dai democratici nelle ultime settimane, denominato Inflation Reduction Act 2022. “L’amministrazione del presidente Joe Biden si è insediata in un momento in cui la nostra economia era oggettivamente ferma a causa della pandemia: grazie alla risposta che ha saputo organizzare, il Paese ha conosciuto la ripresa più rapida della nostra storia”, ha detto, aggiungendo che il pacchetto rappresenta l’inizio di “un nuovo capitolo della nostra storia”.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram