Kamala Harris conclude il suo viaggio in Africa

La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha lasciato lo Zambia, ultima tappa del viaggio ufficiale in Africa che ha toccato anche il Ghana e la Tanzania (25 marzo – 2 aprile), per tornare a Washington. L’ultimo impegno a Lusaka, riferisce la Casa Bianca, è stato un incontro con rappresentanti del settore privato e delle organizzazioni filantropiche sul tema dell’inclusione digitale. Ai suoi interlocutori Harris ha ricordato che nel corso delle sue visite ha annunciato a favore dei Paesi africani investimenti pubblico-privati per sette miliardi di dollari per soluzioni innovative per la mitigazione del cambiamento climatico, l’adattamento e la resilienza e investimenti pubblico-privati per un miliardo di dollari per sostenere l’emancipazione delle donne, anche attraverso l’alfabetizzazione digitale. “La mia visita mi ha convinto più che mai che dobbiamo tutti, in tutto il mondo, apprezzare e comprendere l’importanza di investire nell’ingegno e nella creatività africani”, ha sintetizzato, sottolineando l’importanza di un approccio sinergico, ovvero degli “investimenti nel settore privato, facilitati e coordinati con il settore pubblico”. Questi partenariati “combinano la competenza e l’esperienza del settore privato con la portata e la capacità del settore pubblico” e possono “liberare crescita e opportunità che superano di gran lunga ciò che il settore privato o quello pubblico farebbe da solo”, ha spiegato.

La vicepresidente Usa si è poi soffermata sul ruolo che le tecnologie digitali possono svolgere per promuovere le pari opportunità, citando a tale proposito l’iniziativa per la Trasformazione digitale dell’Africa (Dta) lanciata a dicembre dal presidente Joe Biden nell’ambito della più ampia Partnership per le infrastrutture e gli investimenti globali (Pgii). Harris ha invitato il settore privato a esplorare le opportunità di investimento “in aree come l’aumento dell’accesso ai servizi bancari finanziari e assicurativi in mobilità, in particolare per le donne; la digitalizzazione delle piccole imprese per aiutarle a entrare a far parte dell’economia formale; l’offerta di strumenti, competenze e formazione per promuovere l’alfabetizzazione digitale; la diffusione dell’uso e dello sviluppo di app”. Nel lanciare il suo appello ha sottolineato che “gli investimenti che facciamo oggi hanno il potenziale per trasformare le sfide che affrontiamo in grandi opportunità che avranno un impatto generazionale e globale”. “Sono estremamente ottimista sul futuro di questo continente e, per estensione, sull’impatto che avrà sul resto del mondo”, ha concluso la vicepresidente.

A Lusaka Harris ha incontrato il presidente dello Zambia, Hakainde Hichilema, e annunciato che gli Stati Uniti metteranno a disposizione del Paese altri 16 milioni di dollari per nuovi programmi, destinati tra l’altro a contrastare la corruzione e a far avanzare il percorso di riforme, e che sarà firmato un memorandum d’intesa sullo sviluppo commerciale, con l’obiettivo di incrementare il flusso di beni e servizi. Il colloquio ha toccato diverse questioni, dal comune impegno per la democrazia all’agenda di riforme economiche del Paese africano, dalla ristrutturazione del suo debito alla questione climatica. “Continueremo a sostenere la rapida finalizzazione del trattamento del debito dello Zambia e della ristrutturazione”, ha detto Harris, ribadendo l’appello per la riduzione del debito a tutti i creditori ufficiali bilaterali dello Zambia. Al tempo stesso ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulla crescita economica a lungo termine. A sua volta il presidente Hichilema ha spiegato che ricostruire l’economia è la priorità, ma che questa priorità si scontra con “l’eccesso di debito”, evidenziando la necessità dell’aiuto degli Stati Uniti e di altri Paesi.

Precedentemente a Dar es Salaam, Harris ha incontrato la presidente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, e ha annunciato lo stanziamento di 560 milioni di dollari a sostegno del commercio e del rafforzamento della democrazia. Ad Accra, invece, ha avuto un colloquio col presidente ghanese Nana Akufo-Addo, al quale ha offerto un pacchetto di aiuti da 139 milioni di dollari per rilanciare l’economia, anch’essa gravata da un pesante debito estero. Inoltre, Harris ha promesso assistenza per la sicurezza e maggiori investimenti per la regione, annunciando aiuti per oltre cento milioni di dollari per la prevenzione dei conflitti e il sostegno agli sforzi di stabilizzazione in Ghana, Benin, Costa d’Avorio, Guinea e Togo.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram