Usa: il Senato dà il via libera al disegno di legge sul controllo delle armi

Il Senato federale degli Stati Uniti ha approvato nella notte, con una maggioranza di 64 voti favorevoli a 34, il disegno di legge per il controllo delle armi negoziato da Repubblicani e Democratici all’indomani delle recenti sparatorie di massa verificatesi in quel Paese. Hanno votato in favore del disegno di legge 14 senatori repubblicani, incluso il leader dei conservatori al Senato, Mitch McConnell, che ha annunciato il proprio sostegno al provvedimento poco prima del voto in aula. Come evidenziato dalla stampa Usa, McConnell ha preso le distanze per la prima volta dalla National Rifle Association (Nra), l’associazione che rappresenta i possessori di armi da fuoco e lobby di fatto dei produttori di armi per il mercato civile Usa; l’organizzazione, in gravi difficoltà finanziarie, ha perso negli ultimi anni molta della sua passata influenza sulla politica di Washington. L’Nra aveva preso ufficialmente posizione contro il disegno di legge proprio nella serata di ieri.

Prima del voto i negoziatori dei due partiti hanno pubblicato il testo legislativo del decreto, che include una serie di controlli aggiuntivi per chi vuole acquistare armi da fuoco e finanziamenti statali per l’attuazione delle leggi cosiddette “bandiera rossa”, che consentono alla polizia o alle famiglie di rivolgersi ai tribunali per revocare l’autorizzazione al possesso di armi da fuoco a persone ritenute pericolose. “Nbc News”. “Abbiamo completato un testo legislativo teso a proteggere i nostri bambini e le nostre scuole, per contrastare l’ondata di violenza che sta interessando il Paese: il decreto contribuirà a salvare delle vite, e non ostacola in alcun modo i diritti legati al Secondo Emendamento”, si legge in una dichiarazione congiunta dei senatori Chris Murphy, John Cornyn, Kyrsten Sinema e Thom Tillis.

L’accordo sul testo del provvedimento è stato raggiunto dopo una serie di stalli durante il negoziato: il più significativo riguardava la legge federale che impedisce a chi ha commesso violenza domestica nei confronti del proprio partner di acquistare armi da fuoco: una misura che si chiedeva venisse ampliata anche a chi aveva avuto “una relazione stabile di natura romantica o intima” con la vittima. “Il diritto a possedere armi non sarà sospeso, a meno che non ci sia una condanna per violenza domestica: chi sarà condannato per reati minori associati alla violenza domestica avrà invece l’opportunità di richiedere un ripristino di tale diritto dopo cinque anni”, ha chiarito Cornyn, che ha guidato i negoziati per conto del Partito repubblicano.

In aggiunta, il testo offrirà garanzie relative alle leggi “bandiera rossa” anche agli Stati che hanno deciso di non adottarle, fornendo così uno strumento che potrà essere utilizzato in futuro per avviare programmi di prevenzione. Il testo prevede inoltre controlli aggiuntivi per i cittadini tra i 18 e i 21 anni di età che vogliono acquistare armi da fuoco: nello specifico, sarà possibile effettuare verifiche per un periodo di tre giorni, prolungabili a dieci nel caso di “segnali preoccupanti”. Sono state poi previste pene più severe per chi traffica armi, oltre a finanziamenti aggiuntivi per gli istituti di salute mentale e per il sostegno psicologico all’interno delle scuole.

