Usa: il Senato approva la proposta di legge per rafforzare la produzione di semiconduttori

Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una proposta di legge bipartisan che allocherà 52 miliardi di dollari per rafforzare la produzione nazionale di semiconduttori e promuovere maggiori investimenti in tecnologia e innovazione, nel tentativo di aumentare la competitività internazionale dell’industria statunitense. Il cosiddetto “Chips and Science Act” è stato approvato con 64 voti favorevoli e 33 contrari. Dei 280 miliardi di dollari complessivi, 52 saranno dedicati a rafforzare la produzione nazionale di microchip, garantendo sussidi alle imprese esistenti e risorse per finanziare la costruzione di nuove fabbriche. “Si tratta di una delle proposte più importanti che abbiamo approvato negli ultimi anni, e uno dei risultati più significativi raggiunti a livello bipartisan dal Congresso degli Stati Uniti: i nostri nipoti avranno lavori che non possiamo nemmeno immaginare grazie al lavoro che stiamo facendo oggi”, ha commentato il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer.

La proposta di legge include anche 100 miliardi di dollari per autorizzare, nei prossimi cinque anni, una serie di programmi in ambito scientifico: dal rafforzamento della Fondazione nazionale per la scienza all’istituzione di hub regionali per lo sviluppo tecnologico di imprese e start-up. “Questi investimenti rappresenteranno una decisa inversione di tendenza, dopo il declino che ha interessato il sostegno pubblico alla ricerca e allo sviluppo dal 1978”, ha affermato Maria Cantwell, presidente della commissione per il Commercio, la Scienza e i Trasporti al Senato Usa. La proposta di legge passerà ora alla Camera dei rappresentanti, la cui presidente, Nancy Pelosi, ha già espresso il suo sostegno al provvedimento. I sostenitori del pacchetto puntano a far arrivare le carte sulla scrivania del presidente Joe Biden entro la fine di questa settimana.

