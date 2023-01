Usa-Giappone: la ministeriale 2+2 identifica la Cina come “maggiore minaccia strategica”

Stati Uniti e Giappone concordano nell’identificare la Cina come “maggiore minaccia strategica” nell’Indo-Pacifico e a livello globale. Lo conferma la dichiarazione congiunta diramata al termine della ministeriale nel formato “2+2” che si è tenuta a Washington ieri, 11 gennaio. All’incontro hanno preso parte i segretari di Stato e Difesa Usa – Antony Blinken e Lloyd Austin – e i loro omologhi giapponesi, Yoshimasa Hayashi e Yasukazu Hamada, che si sono detti concordi anche in merito alla necessità di “modernizzare e ottimizzare” l’alleanza tra i due Paesi per fronteggiare le principali minacce regionali e globali, incluse quelle rappresentate dalla Russia e dalla Corea del Nord. “I ministri hanno concordato che la politica estera della Cina punta a modificare l’ordine internazionale a suo beneficio, e a impiegare a tal fine il crescente potere politico, economico, militare e tecnologico”, afferma la dichiarazione congiunta. Tale condotta “è ragione di seria preoccupazione per l’alleanza e l’intera comunità internazionale”.

Durante l’incontro, i quattro ministri hanno discusso il rafforzamento dell’interoperabilità tra le rispettive forze armate e della cooperazione per “l’efficace dispiegamento” di inedite capacità d’attacco a lungo raggio giapponesi: un riferimento ai piani di Tokyo per l’acquisizione di missili da crociera e missili balistici da teatro. La cooperazione tra i due Paesi nel campo della Difesa interesserà anche la ricerca di “materiali avanzati” in risposta ai progressi della Cina nello sviluppo di armi balistiche ipersoniche. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha espresso apprezzamento per le nuove strategie di sicurezza adottate dal Giappone il mese scorso, che faranno da base nei prossimi anni a un rapido processo di riarmo della terza potenza mondiale. “Accogliamo calorosamente le nuove strategie, specie perché come già abbiamo detto esiste una straordinaria convergenza tra le nostre strategie e quelle del Giappone”, ha dichiarato il segretario durante una conferenza stampa a margine dell’incontro di ieri.

Durante l’incontro di ieri, i ministri di Stati Uniti e Giappone hanno concordato di estendere l’ambito del loro trattato di sicurezza bilaterale allo spazio, e ad ambiti quali la protezione congiunta dei satelliti. “I ministri ritengono che attacchi verso, da o nello spazio presentino una palese sfida alla sicurezza dell’alleanza, e affermano che tali attacchi, in determinate circostanze, potrebbero portare a invocare l’Articolo 5 del Trattato di sicurezza Giappone-Usa“, afferma la dichiarazione congiunta diffusa al termine dell’incontro. Lo spazio è un teatro bellico emergente, sia per la crescente centralità dei satelliti nell’ambito delle operazioni militari e d’intelligence, sia per la minaccia sempre più pressante rappresentata per gli Usa e per i loro alleati dagli arsenali balistici intercontinentali di Paesi come Cina, Russia e Corea del Nord. L’incontro nel formato “2+2” di ieri è il primo da gennaio 2022, che si era tenuto in videoconferenza.

Il governo del Giappone ha adottato il mese scorso nuove versioni della Strategia di sicurezza nazionale, delle linee guida del Programma di difesa nazionale, e del Programma di difesa a medio termine. La nuova concezione di difesa elaborata del governo giapponese trova la sua principale espressione nell’obiettivo di raddoppiare il bilancio della Difesa nazionale al due per cento del Pil, in linea con i Paesi della Nato. Il bilancio della Difesa per il periodo 2023-2027 aumenterà sino a circa 43 mila miliardi di yen (318 miliardi di dollari), un incremento superiore al 50 per cento rispetto all’attuale piano di spesa quinquennale. L’aumento di circa 27.400 miliardi di yen rispetto a quanto originariamente pianificato riflette una rivoluzione “quantitativa e qualitativa” delle capacità militari del Giappone, con l’adozione di inedite “capacità di contrattacco” e il rafforzamento degli strumenti per la guerra nel cyberspazio.

Per far fronte alla minaccia delle armi balistiche sviluppate dai principali avversari regionali, il Giappone ha sostanzialmente abbandonato la declinazione del pacifismo costituzionale come divieto auto-imposto di acquisire sistemi d’arma per la proiezione della forza a lungo raggio. Con il primo ministro Shinzo Abe, Tokyo aveva già avviato la conversione delle sue portaelicotteri in vere e proprie portaerei leggere, in grado di utilizzare i cacciabombardieri F-35B. Le nuove linee guida adottate dal governo si spingono oltre, autorizzando l’acquisizione e lo sviluppo di missili balistici con cui colpire preventivamente siti di lancio missilistici nei territori di Paesi terzi, e per intercettare i nuovi missili ipersonici già in dotazione agli arsenali di Russia e Cina. La priorità più immediata per la Difesa giapponese è però l’espansione delle riserve di munizioni e di componenti militari, e la drastica revisione della rete logistica, necessaria a mobilitare rapidamente armi e rifornimenti dal teatro dell’Asia Nord-Orientale a quello dell’Indo-Pacifico. Ad oggi le Forze di autodifesa del Giappone non dispongono delle munizioni necessarie a sostenere un conflitto prolungato, e la maggior parte delle scorte esistenti sono concentrate nell’estremo nord del Paese, sulla base di una impostazione risalente alla Guerra fredda.

I nuovi indirizzi politici comporteranno anche una ridefinizione della struttura di comando delle forze armate, e una generica spinta alla modernizzazione dei sistemi bellici, nel cui contesto s’inserisce il recente annuncio del Global Combat Air Programme (Gcap) per lo sviluppo di un aereo da combattimento di nuova generazione in collaborazione con Italia e Regno Unito. Le ambizioni del Giappone nel campo della Difesa si scontano però con diversi ostacoli: il più immediato è il reperimento delle vaste risorse necessarie a finanziare il riarmo, dal momento che la salute fiscale del Giappone è già oggi la peggiore tra le maggiori economie industrializzate. Il premier Kishida ha già annunciato a questo proposito che i giapponesi dovranno fare i conti nei prossimi anni con un progressivo aumento della pressione fiscale. Da diversi esperti giapponesi della Difesa giungono inoltre perplessità nel merito dei piani adottati dal governo: prima tra tutte, l’assenza di misure tese ad incrementare il numero degli effettivi delle forze armate, limitato per legge da oltre un decennio a un massimo di 247 mila unità.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram